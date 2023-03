Capemisa lança websérie para contribuir na formação do Corretor 4.0

Atenta às necessidades dos corretores de seguros e comprometida em gerar conteúdos de aprendizado para eles, a Capemisa Seguradora lançou a websérie “Corretor Conectado”. Trata-se de uma consultoria com dicas práticas, para que os profissionais potencializem suas redes sociais, tornando-as atualizadas e propositivas, trazendo resultados para seus negócios.

Para a empresa, todo empreendedor precisa estar no ambiente digital se deseja conseguir mais clientes e crescer no mercado em que está inserido. Esse é o Corretor 4.0. Com toda a atenção e pesquisa, a websérie foi criada com a curadoria de uma agência especializada em ações digitais. Assim, traz soluções descomplicadas para apoiar o corretor em ações prospectivas no ambiente online, assim como conectá-lo com os consumidores, já que muitos deles estão em busca de compra de produtos de seguros nesse canal.

“Nós sabemos que as redes sociais viraram um grande canal de entretenimento, informação e também de consumo. Por isso, é impossível ignorá-las. Além delas serem uma grande vitrine, contam também com uma ferramenta poderosíssima de gestão e análise dos dados sobre os usuários que as utilizam. Trouxemos dicas e ensinamos como utilizar as redes para se tornar mais relevante, se aproximar mais do seu público-alvo e vender mais”, reforça a gerente de Marketing da Capemisa, Mariana Fagundes.

Todo o conteúdo foi dividido em cinco episódios. Para assistir a websérie, basta acessar o link.

