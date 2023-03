Brasilprev lança iniciativa de capacitação exclusiva para PCD’s

Compartilhar no

A Brasilprev lançou o Lado a Lado, programa que tem como objetivo atrair, capacitar e contratar pessoas com deficiência para atuar na companhia. Toda a jornada de seleção e capacitação será conduzida com o apoio da Gama Academy. Para participar é preciso realizar a inscrição até o dia 03 de abril pelo link.

Ao todo serão selecionados 50 profissionais, sendo que até 15 poderão ser contratados ao final do programa. O Lado a Lado não exige conhecimento técnico ou diploma de graduação em alguma área relacionada. Porém, é necessário ter o ensino médio completo, habilidade para trabalhar com computador, impressora e redes, conhecimento de softwares de escritório (contas a pagar e receber, agendas e gerenciamento de fornecedores) e do pacote Office, entre outras competências. Os contratados poderão atuar em modelo híbrido ou remoto.

“Nossa trajetória é marcada pela preocupação com o desenvolvimento social, ambiental e econômico”, revela a presidente da Brasilprev, Ângela Assis. “Por essa razão, o programa Lado a Lado está diretamente relacionado aos nossos compromissos com a sustentabilidade, assumidos em 2022, especificamente os ligados à diversidade, equidade e inclusão”, completa.

Segundo a superintendente de Pessoas, Gislaine Aparecida Rabello Fioco, os candidatos selecionados no processo serão capacitados em Dados, atendendo à cultura cada vez mais data-driven da companhia. “Queremos que eles se sintam e sejam de fato parte da engrenagem de nossa empresa. Daí trabalharmos neles, assim como nos PCD’s que já estão dentro da companhia, o senso de desenvolvimento profissional”, conclui.

Importância das academias de formação de talentos em iniciativas inclusivas

De acordo com o CEO da Gama Academy, Guilherme Junqueira, as academias de formação de talentos ganharam espaço na estratégia das empresas para ajudar a contornar a falta de mão de obra no mercado de tecnologia e auxiliar na atração de bons profissionais.

“Temos visto cada vez mais empresas usando esse modelo para atrair grupos como as pessoas com deficiência”, pontua. “Isso tem sido crucial para o setor e tem trazido avanços significativos. Se por um lado as empresas ajudam a fomentar o mercado, por outro elas também atuam na inclusão e diversidade, proporcionando oportunidades para esses públicos e fortalecendo seus pilares de ESG“, afirma.

“Estamos com grandes expectativas em poder realizar esses programas em parceria com empresas como a Brasilprev, que já tem uma trajetória consolidada no mercado e que pode, inclusive, estimular outras empresas a se engajar no tema”, conclui.

Serviço e agenda

Atração de candidatos – 09/03 a 03/04

Análise de laudos + seleção de candidatos – 13/03 a 28/04

Treinamento – 02/05 a 30/06

