Bradesco Vida e Previdência reforça parceria com corretores

O CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo) recebeu a diretoria da Bradesco Vida e Previdência no seu tradicional almoço, realizado no dia 7 de março, no Terraço Itália. Durante o encontro, a seguradora apresentou sua nova estrutura, que entrou em atividade em janeiro, criada especialmente para dar suporte e apoio aos corretores na venda de produtos de seguro de vida e previdência.

O mentor Álvaro Fonseca e a diretoria do CCS-SP receberam no almoço o diretor Comercial José Pires, o superintendente executivo Anderson Fabiano Mundim Martins, o diretor de Vida Bernardo Ferreira Castello, o diretor de Previdência Estevão Augusto Oller Scripilliti e o superintendente Comercial Alex Lopes de Queiroz. Também participaram do evento profissionais que ocupam postos-chaves na seguradora.

Canal corretor

Anderson Mundim explicou sobre o momento da Bradesco Vida e Previdência, destacando o potencial de negócios a ser desenvolvido com os corretores de seguros de mercado.

Segundo Mundim, alguns corretores ainda não conhecem todo o portfólio de produtos oferecidos pela empresa, como seguro viagem, prestamista, educacional e outros. “Além de produtos competitivos, temos uma equipe exclusiva para atender ao corretor”, disse. Ele contou que para estimular as vendas dos corretores, a seguradora melhorou processos, sistemas e produtos. “Nossos produtos estão mais fluídos, o fluxo é mais digital e o pagamento facilitado”, afirmou.

Alex Queiroz reforçou a proposta da seguradora de estreitar o relacionamento com os corretores. “Acreditamos muito nesse canal e nesse modelo de distribuição. Vocês têm a nobre missão de proteger pessoas e patrimônios”, disse. Em seguida, Estevão Scripilliti reconheceu que previdência privada não é um tema trivial para o corretor tradicional, mas que a companhia está preparada para assessorar, informar e treinar os profissionais.

Scripilliti destacou a liderança da Bradesco Vida e Previdência no segmento, no qual atua há 42 anos. “Queremos ir além do que conquistamos até agora e contamos muito com vocês corretores”, disse. Ele observou que mudanças demográficas, como o rápido envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e a queda na taxa de natalidade, reforçam a tendência de crescimento da previdência.

Bernardo Castello reforçou as oportunidades que surgiram com as mudanças ocorridas na empresa. “Mudamos a nossa grade de produtos, processos, preços, subscrição e agora chegou o momento de trabalharmos a estrutura comercial, o relacionamento com os corretores. Temos o grande desafio de avançar nossa participação na distribuição dos produtos pelos corretores de mercado”, afirmou.

O diretor ressaltou a oportunidade de fidelização oferecida pelo seguro de vida. “É um produto que demanda oferta, requer a assessoria do corretor, mas é de longo prazo e isso precisa ser valorizado”, disse. Por fim, ele reafirmou o compromisso com os profissionais. “Acreditamos que o corretor é o especialista no relacionamento com os clientes. Estamos aqui para oferecer o melhor em produtos, processos, jornada e comissão”, disse.

Encerrando as apresentações, o diretor José Pires afirmou que a nova estrutura comercial da empresa tem a missão de ajudar o corretor a evoluir na produção dos seguros de vida e previdência. “Viemos aqui para ampliar nosso relacionamento com vocês. Contem com a nossa energia, dedicação e equipe. ”, disse.

Durante os debates, respondendo uma pergunta do mentor Álvaro Fonseca sobre o desafio de convencer o corretor que vende seguro automóvel a vender também seguro de vida, Pires respondeu que o primeiro passo é ofertar. “Para virar a chave, o corretor deverá ofertar o seguro de vida conforme o perfil do cliente, contando com todo o apoio da Bradesco Vida e Previdência”, disse.

Na avaliação de Pires, a oferta de qualquer seguro é um gesto de amor. “E, detalhe, o seguro de vida humaniza a oferta”, afirmou.

