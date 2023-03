Bradesco Vida e Previdência debate oportunidades e desafios do mercado

A Bradesco Vida e Previdência realizou em sua sede, em Alphaville, São Paulo, na última semana, o evento “Opinião de Valor”, reunindo corretores parceiros para ouvir suas opiniões, necessidades e expectativas sobre produtos, serviços e assistências da companhia, além de perspectivas do mercado.

O encontro contou com a presença do diretor presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização, Jorge Nasser, dos diretores Bernardo Castello e Estevão Scripilliti, dos superintendentes executivos Marcelo Rosseti, Ricardo Ferraz e Alex Queiroz, além de outros executivos da empresa. Também esteve presente a diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo, Valdirene Secato, e o diretor de Rede da Organização de Vendas da seguradora, Francisco Rosado Junior.

Durante a reunião, os corretores compartilharam suas experiências sobre processos, desafios e oportunidades comerciais na jornada de vendas aos clientes. Foram abordadas melhorias em coberturas e nos processos de contratação e transformação digital, entre outros pontos.

“Costumo dizer que nós estamos construindo a empresa dos próximos trinta anos. Para tanto, precisamos abrir fronteiras, o que implica estarmos próximos dos nossos parceiros, de forma genuína e transparente, com a flexibilidade necessária para ouvir os seus pontos de vista, pois são eles que fazem as coisas acontecerem no dia a dia. Nossa maior missão é atender quem está do outro lado: o cliente”, destacou Nasser na abertura do evento.

Em suas participações, os executivos da Bradesco Vida e Previdência reforçaram os benefícios do encontro, destacando que a interação com os corretores contribui para a construção de um portfólio de produtos mais personalizado e de estratégias mais assertivas para a empresa, além de gerar oportunidades concretas de evolução e melhorias para o mercado de seguros.

Ao final do evento, os corretores fizeram uma visita guiada pela sede de Alphaville para conhecer mais detalhadamente as áreas e equipes da companhia.

N.F.

Revista Apólice