Bradesco Seguros implanta IA para análise de sinistro em todo o país

A Bradesco Seguros vai passar a utilizar a Inteligência Artificial no atendimento a todo o Brasil. Desde o início de março, as oficinas referenciadas contam com o suporte de uma base de dados estruturada, que auxilia na detecção de perda total (P.T) de automóveis. A seguradora iniciou o piloto do projeto em outubro do ano passado, em Brasília e Santa Catarina, comprovando a eficácia da ferramenta, com o pagamento de indenizações ocorrendo em tempo médio menor.

Segundo o superintendente Executivo de Sinistros da companhia, Rodrigo Herzog, logo na primeira quinzena de novembro, quando a região Sudeste foi incluída no projeto, houve melhora na acuracidade e no tempo de pagamento, muito positivos para nossa companhia. Com o projeto implementado em todo o país, os resultados continuam em projeção constante.

“O que queremos é simplificar nossos processos e entregar ao nosso segurado o pagamento de indenização mais rápido do mercado segurador, tornando, assim, uma companhia com o cliente no centro de suas decisões. O uso da I.A no processo de análise de danos do veículo trouxe para a Bradesco Seguros um ganho de até 15% no processo de sinistro”, explica Herzog.

O executivo destaca, ainda, que a vantagem do uso da I.A é para todos. “A seguradora consegue acelerar seus processos, as oficinas conseguem aumentar sua produtividade, focando apenas no que será conduzido para a reparação e a ideia é agradar o consumidor entregando o valor de indenização bem mais rápido”, conclui Herzog.

N.F.

Revista Apólice