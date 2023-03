Bradesco Saúde aprimora experiência do corretor com Inteligência Artificial

Com o objetivo de tornar ainda mais eficiente a experiência do corretor no atendimento pós-venda dos produtos SPG, para empresas de 3 a 199 pessoas, a Bradesco Saúde promoveu duas importantes evoluções inseridas no Portal de Negócios: o uso da Bradesco Inteligência Artificial (BIA) no processo de alteração cadastral e o lançamento do Canal de Apoio ao Corretor (CAC).

“As novidades fazem parte de uma série de aprimoramentos na experiência do corretor nas solicitações de pós-venda dos produtos SPG, obtidas a partir da automação de diversos processos no sistema Movimentação Expressa, o MOVE. O uso da Inteligência Artificial na alteração cadastral e o novo canal de suporte resultarão em ganhos de produtividade aos corretores, em razão de respostas mais assertivas e ágeis, otimizando a comunicação e o relacionamento mais estreito”, afirma Sylvio Vilardi, diretor da seguradora.

Como falar com a BIA nas alterações cadastrais

Para acionar a BIA e iniciar uma conversa sobre alteração cadastral, basta o corretor clicar no balão ‘Ajuda’, dentro do Portal de Negócios. Inicialmente, a Inteligência Artificial está programada para responder dúvidas de alterações relacionadas às seguintes informações e processos:

-Dados do titular;

-Dados do dependente;

-Mudança de endereço;

-Forma de reembolso;

-Transferência (Aproveitamento de carências)

Com o auxílio da BIA, o corretor será direcionado para o ambiente onde poderá realizar as alterações. Também receberá orientações sobre a inclusão dos documentos necessários para a solicitação.

Canal de Apoio ao Corretor (CAC)

Com o lançamento do Canal de Apoio ao Corretor (CAC), a Bradesco Saúde dá mais um passo para a melhora da experiência dos parceiros comerciais no atendimento pós-venda. Inicialmente, o corretor pode esclarecer dúvidas sobre inclusão e exclusão de beneficiários da apólice de seguro saúde SPG. Em breve, novos assuntos serão incorporados ao atendimento do canal.

O CAC está disponível para responder a pedidos relacionados aos processos abertos via sistema Movimentação Expressa (MOVE). Ao acessar o Portal de Negócios, basta o corretor clicar no balão vermelho ‘Ajuda’, no canto inferior direito da tela, e selecionar a opção ‘Chamados’.

Caso necessário, os parceiros podem consultar também o Manual do CAC, desenvolvido especificamente para atendê-los. A publicação também está disponível no Portal de Negócios, dentro da aba ‘Saúde’, na seção ‘Apoio à Venda’ > ‘Manuais e Tutoriais’.

Movimentação Expressa – MOVE

As chegadas da inteligência artificial para o processo de alteração cadastral e do Canal de Apoio ao Corretor (CAC) se somam a uma série de automatizações no sistema Movimentação Expressa (MOVE).

Já foram mais de 40 serviços implementados no sistema, em processos como cotação e alteração de plano. Com essas melhorias, os corretores ganharam um ambiente que concentra todas as demandas de manutenção das apólices SPG, com maior autonomia para o acompanhamento do processo e melhor experiência no registro do histórico das solicitações.

N.F.

Revista Apólice