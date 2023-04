Banco Mercedes-Benz do Brasil atinge R$ 19,454 bilhões em carteira

O Banco Mercedes-Benz do Brasil (BMB) bateu recorde e atingiu a maior marca de carteira da sua história: R$ 19,454 bilhões, frente a R$ 14,415 bilhões em 2021, crescimento de 35%.

Já em novos negócios foram contratados R$ 7,581 bilhões em 2022, que representam o melhor resultado da instituição em um único ano e crescimento de 54% em relação a 2021. “Os números atestam a nossa premissa de atuarmos centrados nas necessidades dos clientes, alinhados com as demandas do mercado, sempre em parceria com a fábrica e com a rede de concessionários”, destaca Hilke Janssen, presidente e CEO do BMB.

Outro resultado bastante relevante do ano passado em novos negócios foi o do mês de dezembro, em que o banco atingiu R$ 1,052 bilhão. “Tivemos o recorde de melhor mês da nossa história, com 208% a mais do que fizemos em dezembro de 2021”, comemora Marcello Larussa.

O financiamento de caminhões foi o destaque no volume de novos negócios, com 64,4% dos contratos feitos em 2022. Foram financiados 9.823 caminhões e liberados R$ 4,882 bilhões, que representam crescimento de 63% em relação a 2021.

O segmento de vans também teve forte aceleração, registrando R$ 336 milhões e garantindo um resultado 29% maior do que o obtido em 2021, de R$ 260 milhões. Já o negócio de ônibus alcançou R$ 793 milhões e o disputadíssimo mercado de automóveis registrou um volume de R$ 195 milhões em novos financiamentos.

Mesmo com as incertezas da economia global e nacional, ampliadas pela guerra no leste europeu e pela disputa eleitoral brasileira em 2022, o Banco Mercedes-Benz do Brasil obteve resultados recordes. “Colhemos bons frutos com um portfólio de produtos financeiros e de seguros bastante competitivos, aliados à intensificação dos nossos esforços na melhoria de processos e a proximidade com clientes, fábrica e concessionários”, enfatiza Larussa.

Mais recordes em 2022

A Mercedes-Benz Corretora de Seguros também registrou resultado inédito em 2022: R$ 197 milhões em prêmios, 7% maior do que o de 2021, que foi de R$ 184 milhões. “Apesar de 2022 ter sido um ano bastante desafiador, atingimos o melhor resultado de todos os tempos. Muito dessa conquista deve-se ao fortalecimento da digitalização dos processos para melhorar a experiência do cliente, e da ampliação do leque de produtos para oferecer soluções mais customizadas”, afirma Cristina Rensi, head da instituição.

Volume de financiamento por produto

O resultado do BNDES Finame em 2021 foi de R$ 1,177 bilhão. Em 2022, esse número mais do que dobrou, atingindo a marca de R$ 3,459 bilhões em volume de financiamento.

O CDC (Crédito Direto ao Consumidor) continua sendo o produto com maior número em carteira. Em 2022, alcançou R$ 4,101 bilhões, crescimento de 11,5% frente ao volume do ano anterior, que foi de R$ 3,674 bilhões.

“Nosso foco é oferecer vantagens competitivas, com opções financeiras e de seguros voltadas para diversas situações de comercialização, considerando tanto as necessidades dos clientes, como cenários econômicos que demandem soluções ágeis e assertivas”, completa o diretor Comercial do Banco Mercedes-Benz do Brasil.

N.F.

