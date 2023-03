Aumento de desastres naturais reforçam importância do seguro residencial

EXCLUSIVO – Não é novidade que desastres naturais estão acontecendo com mais frequência no Brasil. O último episódio aconteceu no Litoral Norte de São Paulo em pleno feriado de carnaval, deixando 64 mortos, 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados, de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

Em momentos difíceis, o seguro residencial pode ser um aliado na preservação do patrimônio. O produto oferece, em sua cobertura básica, proteção contra incêndio, queda de raio e explosão. Entretanto, segundo dados da FenaSeg (Federação Nacional das Empresas de Seguros), apenas 15% das residências brasileiras que contam com um seguro contrataram a cobertura contra enchentes em suas apólices.

Raquel Cerqueira

“Em períodos de fortes chuvas, vemos, com certa frequência, episódios de enchentes, deslizamentos e panes elétricas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Uma proteção para a residência é fundamental para prevenir acidentes e garantir a segurança do lar e dos moradores. No entanto, a severidade de uma inundação causa, muitas vezes, prejuízos imensuráveis. O gasto com recuperação ou limpeza de um imóvel destruído é alto para quem não tem seguro. Uma apólice pode custar, em média, apenas 0,1% ou 0,2% do valor do imóvel”, afirma Raquel Cerqueira, superintendente de Ramos Elementares da Bradesco Seguros.

De acordo com a executiva, para que mais clientes contratem essa cobertura é preciso investir na expansão sustentável do seguro residencial, mantendo a qualidade do serviço nas redes referenciadas e tendo como pilares a inovação associada ao atendimento humanizado e especializado.

“O trabalho do corretor de seguros é fundamental para a disseminação do produto. O profissional deve conhecer os seguros a fundo e oferecê-los da forma mais adequada aos seus clientes, de modo a atender às suas demandas específicas”.

Para Raquel, a maior incidência de desastres naturais pode fazer com que mais pessoas procurem contratar o seguro residencial e a cobertura para enchentes. “Somente no mês de janeiro de 2023, por exemplo, a Bradesco Seguros registrou mais de 30 mil chamados emergenciais para sinistros residenciais, empresariais e de equipamentos”. Segundo ela, desde a primeira Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros da seguradora, em 2015, o montante de indenizações ultrapassa a cifra dos R$ 53 milhões. Desse valor, cerca de R$ 9,5 milhões são referentes apenas aos anos de 2021 e 2022.

A executiva ainda reforça que um dos desafios do mercado de seguros é destacar o valor intangível da proteção e segurança, conscientizando a população sobre a importância de contar com apólices que atendam as necessidades de cada pessoa. “Assegurar o patrimônio é uma atitude simples e que pode evitar dores de cabeça, além de proporcionar conveniências no dia a dia, como os serviços para as residências. Mostrar essa relação custo-benefício, de acordo com o perfil de cada cliente, é um dos diferenciais dos corretores”.

Nicole Fraga

Revista Apólice