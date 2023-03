Assurant firma parceria para distribuir seguro prestamista

A Assurant e o Banco BBC Digital, braço financeiro da holding Simpar, vão disponibilizar o seguro prestamista para os clientes que financiam veículos através da companhia. Objetivo da parceria é garantir a preservação da capacidade financeira do segurado e de seus beneficiários em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e perda de renda.

”Nesta parceria com o Banco BBC Digital, conseguimos oferecer aos consumidores uma solução com mais agilidade e menos burocracia, permitindo que os compromissos financeiros dos clientes sejam honrados”, afirma o superintendente Comercial de Automóveis da Assurant no Brasil, Walter Santos Neto.

O executivo ressalta ainda que a modalidade é uma proteção não apenas para o segurado, mas para a sua família. Isso porque, de acordo com a apólice contratada, além de ajudar a evitar a perda de um bem, resguarda os familiares de possível transferência da dívida aos beneficiários.

Há oito anos oferecendo serviços financeiros com foco nos motoristas profissionais e colaboradores da SIMPAR, que conta com o diferencial estratégico de ter a empresa a serviço dos clientes em seu ecossistema empresarial, o Banco BBC Digital atua, desde 2021, como banco múltiplo e disponibiliza produtos customizados para o mercado de mobilidade. Para Paulo Caffarelli, presidente da instituição, ”a parceria com a Assurant é importante para ampliar e fortalecer o portfólio de produtos e serviços do Banco, mas acima de tudo, para agregar tranquilidade e proteção aos clientes que contratam financiamento de veículos com a companhia”.

