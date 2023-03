ANS adota Política Integrada de Governança e Responsabilidade Socioambiental

Entra em vigor hoje, 22 de março, a Política Integrada de Governança e Responsabilidade Socioambiental (ESG) da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A nova resolução administrativa foi oficializada na última reunião de Diretoria Colegiada da Agência, realizada nesta segunda-feira, 20 de março, e publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União (DOU). A iniciativa é pioneira no âmbito das agências reguladoras no Brasil e promove os princípios da Organização das Nações Unidas (ONU) pautados em diretos humanos e do trabalho, na proteção ambiental e anticorrupção.

“Com a nova política anunciada, a ANS agrega valores sociais, ambientais e de governança à sua missão institucional. A adoção do ESG contribui com um ambiente socialmente justo, com ações mais inclusivas em diversos segmentos. Dessa forma, pretendemos garantir a implementação de ações socioambientais conjugadas com medidas de integridade, compliance e transparência”, declara Paulo Rebello, diretor-presidente da ANS, destacando que as iniciativas da entidade deverão efetivar a inclusão social com o foco na diversidade, sempre que possível, contemplando as minorias relacionadas à gênero, raça, comunidade LGBTQIAP+, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas com deficiência, entre outras. “Este processo será muito natural para a ANS, uma vez que grande parte desses valores já fazem parte da estratégia e da gestão da Agência”, complementa.

A política está alinhada ao planejamento estratégico, à Agenda Regulatória 2023-2025 e às atribuições diárias da Agência. A nova Resolução Administrativa está disponível no link.

N.F.

Revista Apólice