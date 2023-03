Alper registra receita líquida de R$ 243,4 milhões em 2022

A Alper Consultoria em Seguros encerrou 2022 com receita recorde de R$ 243,4 milhões, crescimento de 65,4% ante o ano anterior. O Ebtida ajustado somou R$ 52,6 milhões, com expansão de 77,1%. Quando considerado apenas o 4º trimestre, a receita líquida da companhia avançou 49,2%, para R$ 71,1 milhões. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 17,4 milhões e margem de 24,5%. A performance reflete o crescimento orgânico consolidado de 29% e os M&As realizados no período.

Segundo Marco Couto, CEO da Alper, a empresa conseguiu melhorar a performance financeira em todas as unidades de negócios. “Essa conquista é um reflexo do nosso compromisso de crescer sem perder o foco no controle da gestão dos custos, além de agregar cada dia mais soluções inovadoras e tecnológicas para os nossos clientes. Estamos muito felizes em ver o fruto do novo momento de crescimento sólido e contínuo da companhia”, afirma o executivo.

No último trimestre, a companhia adquiriu a Good Winds, uma das principais corretoras de seguros Aeuronáuticos do Brasil, além da startup Me Sinto Seguro, insurtech especializada em seguro Agro. Ao todo, em 2022 foram 4 aquisições, incluindo a Trade Vale e a Almeida Budoya.

“Estamos continuamente buscando oportunidades para seguir consolidando o mercado e crescendo durante os próximos anos. Continuamos mirando a diversificação do nosso negócio através de aquisições, como pode ser exemplificado pela unidade de Benefícios, que, mesmo tendo crescido fortemente nos últimos anos, reduziu sua participação na receita de 60,9% para 36,1%, desde 2018. Além disso, 33,6% da receita do 4º trimestre já foi proveniente de negócios que a Alper não atuava em 2018”, revela Couto.

Para este ano, o CEO ressalta que os investimentos em tecnologia e aquisições continuam no foco da consultoria. Ele lembra que a companhia busca constantemente novas tecnologias que gerem ganhos de eficiência e valor aos clientes e que, no final do ano passado, foi lançado a AlperTech, empresa responsável por todos os projetos de tecnologia e inovação digital do grupo.

“A AlperTech vai desenvolver e investir no que há de mais disruptivo no mercado para oferecer aos nossos clientes soluções de vanguarda. Este ano, projetos e parcerias transformacionais serão entregues aos clientes e colaboradores da Alper. A empresa foi criada não somente para oferecer novas soluções e sistemas para clientes, como também para digitalizar e melhorar a eficiência operacional, transformando a gestão da companhia”, conclui o executivo.

