Allianz Seguros prepara série de encontros com corretores em 2023

A Allianz Seguros está preparando diversos encontros com os corretores ao longo de 2023. Até o final do ano, serão realizados mais de 20 treinamentos com os principais parceiros de negócios. As ações fazem parte do programa Alliadoz +Capaz e devem passar por todas as regiões do Brasil.

Agendado para março, o primeiro deles dará as boas-vindas aos novos corretores parceiros da companhia. Nos demais encontros, a seguradora abordará as características e diferenciais de seus produtos foco para 2023, sendo eles Residência, Empresarial PME, Vida e Transportes.

“É essencial que os corretores invistam na diversificação de seu portfólio para atender aos clientes em todas as esferas. Por isso, a exemplo do que fizemos no ano passado, seguiremos com a capacitação do nosso canal de vendas”, diz Karine Barros, diretora executiva Comercial da Allianz Seguros. “Além disso, nesses encontros teremos a oportunidade de ouvir o que os nossos parceiros têm a nos sugerir. Esses feedbacks são imprescindíveis para que a empresa continue aprimorando seus produtos, serviços e processos e permaneça como uma das maiores seguradoras do mercado”, complementa.

Assim como ocorreu em 2022, quando foram promovidos 9 encontros com os corretores parceiros, os treinamentos deste ano serão realizados presencialmente. Após a sua realização, os eventos ficarão disponíveis na ferramenta Máquina de Capacitação, para que os parceiros de negócios assistam quando e onde quiserem.

N.F.

Revista Apólice