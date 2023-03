Akad disponibiliza seguro por assinatura para pequenas e médias empresas

A Akad anunciou que passará a oferecer seguros na modalidade “as a service” para pequenas e médias empresas no Brasil. A estratégia é o primeiro passo de uma parceria da seguradora com a MarketUP, que se notabilizou por ofertar um sistema de gestão gratuito para PME’s recomendado pelo Sebrae. A intenção é disponibilizar aos 150 mil usuários ativos na plataforma da MarketUP um serviço de proteção por assinatura, de contratação simplificada e com valores que cabem no bolso do pequeno empreendedor. O novo produto deve estar disponível para contratação já neste mês de março.

No modelo por assinatura, também conhecido como “as a service”, o cliente pode contratar a assinatura do seguro online pelo tempo que achar necessário. A partir da parceria com a plataforma de seguros em massa PDV Box, a seguradora criou uma estrutura para desenvolver produtos sob medida, possibilitando que canais como a MarketUP consigam oferecer o benefício como diferencial aos clientes.

“Já nos acostumamos a consumir carros, livros, filmes e músicas como serviço”, observa o CEO da Akad, Danilo Gamboa. “É natural que o setor de seguros também se beneficie dessa dinâmica”, completa o executivo. O diferencial, explica Gamboa, é dar ao usuário autonomia para adquirir e cancelar o produto sempre que quiser, de forma rápida e descomplicada. Assim, a jornada da cotação do seguro até a emissão da apólice, que chegava a demorar algumas semanas, agora pode ser feita em menos de um minuto pela tela do smartphone.

Inicialmente, a seguradora levará à plataforma da MarketUP duas de suas principais modalidades de seguros. O Empresarial, que abrange indenização de danos materiais e perdas financeiras para o comércio e o setor de serviços, além do RD Equipamentos, com proteção para itens como celulares, computadores, tablets, bicicletas, câmeras fotográficas e até aparelhos médicos.

A companhia aposta na MarketUP como uma base quase inesgotável de pequenos negócios a ser explorada, funcionando como um canal de distribuição de seguros para mais de 150 CNPJs ativos. São usuários espalhados por mais de 4,5 mil municípios brasileiros, números que fazem do sistema de gestão o mais acessado do País.

“Projetamos muita aderência para chegar ao varejo alimentar, em bares e restaurantes, lojas de material de construção, de roupas e de informática”, planeja Gamboa. “Vamos mitigar a principal dor do pequeno empreendedor hoje no Brasil, que quer segurança para tocar o negócio sem se preocupar com burocracia e gastos excessivos”, completa o executivo.

A oferta do seguro será uma opção integrada à jornada do usuário dentro do sistema de gestão da MarketUP. Já logado na plataforma, o empreendedor terá a opção de assinalar se deseja ou não seguir com a contratação do serviço. Sem a necessidade de preencher informações pessoais, a tendência é que ele consiga emitir uma apólice em pouco mais de um minuto.

“O seguro como serviço foi desenhado para ser dinâmico, atraente e descomplicado, fácil para contratar e fácil para cancelar, sem enrolação”, garante Luis Henrique Forster, sócio fundador da PDV Box, responsável pela integração entre Akad e MarketUP. “O mercado precisa olhar mais para o cliente e menos para o produto, parar de empurrar soluções prontas para o empreendedor”, explica Forster.

Para o diretor de negócios da MarketUP, Rodrigo Moreno, a expectativa é que os seguros da Akad se tornem rapidamente bestsellers dentro da plataforma. Ele explica que a empresa manterá a gratuidade do sistema de gestão para todos os usuários, mas que pretende ampliar a oferta de serviços de assinatura em 2023.

Além da novidade do seguro como serviço, a MarketUP já oferecia desde o ano passado planos para navegar sem anúncios publicitários (Anúncio Zero), controlar pedidos feitos por apps de entrega (Delivery+), ter o backup de notas fiscais (Arquivo+), entre outros. “Todos esses planos de assinatura são opcionais e com valores de mensalidade sempre abaixo de dois dígitos, estratégia que vamos manter para os seguros empresariais”, projeta Moreno.

O lançamento do seguro as a service com a MarketUP é mais um movimento da Akad direcionado a pequenas e médias empresas. No final do ano passado, a seguradora já havia anunciado o CyberRisk Pro, um produto de proteção cibernética para escritórios, mercados de bairro, restaurantes, clínicas médicas, entre outros tipos de negócios. “Estamos aliando tecnologia e boas ideias para atender os empreendedores que buscam se proteger e profissionalizar sem a necessidade de investir em uma estrutura própria para isso”, relata Gamboa.

N.F.

Revista Apólice