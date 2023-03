Agger prevê aumento de quase 32% de faturamento em 2023

A Agger, plataforma de gestão e cotações de seguros, aposta na ampliação de sua carteira de clientes e na consolidação da liderança do mercado em 2023, após celebrar o aniversário de um ano da aquisição da empresa pelo fundo de investimentos Arco Capital, no final de 2022.

A empresa, que opera cerca de 30 milhões de cotações de seguros mensais no Brasil, planeja conquistar 8,8 mil clientes neste ano, já contabilizando 7,6 mil clientes até o final de 2022, um aumento de 15% em relação ao ano anterior e uma projeção para este ano da ordem de 15,7%. Já a previsão de crescimento do faturamento está na casa dos 32%.

Na avaliação da direção da companhia, o atual panorama é um dos motivos das comemorações após o aniversário de um ano da empresa. Segundo o CEO, Gabriel Ronacher, a parceria com os clientes é um fator que explica o sucesso do negócio e a perspectiva de um 2023 ainda melhor do que foi o primeiro ano da nova gestão da empresa. “Uma das características da Agger sempre foi a capacidade de entender e se conectar com as necessidades dos seus clientes. No último ano, fortalecemos essas características com modernas ferramentas de gestão, e esse é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada junto aos nossos clientes e parceiros”, explica.

Planejamento

Já no planejamento em busca de mais excelência no segmento de seguros, a Agger trabalha na implementação de melhorias nas soluções e mantendo sempre um atendimento humanizado e parceiro aos clientes. Na avaliação do diretor de Operações da Agger, André Marques, essas melhorias passam especificamente por alguns focos, que estão nas seguintes ações: os treinamentos semanais com os colaboradores e corretores no universo dos sistemas de gestão e multicálculo, além da melhoria constante na comunicação com os clientes.

A empresa possui um CSAT de atendimento ao cliente, com um alto nível de excelência) e de projetos a serem executados ainda neste primeiro semestre. “O foco do nosso ano é continuar ajudando o corretor a trabalhar com ferramentas simplificadas, e dar mais recursos para que ele melhore seu mix de carteira, deixando-a mais saudável”, comenta Marques.

N.F.

