Affinity Seguro Viagem anuncia novos contratados

O ano de 2023 começou a todo o vapor na Affinity Seguro Viagem, com a contratação de novos colaboradores. “Em 2022, ultrapassamos os números da pré-pandemia em 42% e as nossas expectativas para 2023 são as melhores. Queremos superar os resultados do último ano em 30% e, para isso, ter uma equipe cada vez mais completa é essencial. Estamos o tempo todo atentos ao mercado e buscando ter um time sempre melhor. Temos orgulho do nosso quadro de funcionários e do atendimento de qualidade que prestamos a todos os nossos clientes e parceiros”, explica Marilberto França, CEO da empresa.

Com mais de 24 anos de experiência no turismo, André Ferreira chega para comandar a área Comercial no Rio de Janeiro. “Fui muito bem recebido na Affinity, uma empresa jovem, em ascensão, com parâmetros claros e que atua com muita transparência”, afirma Ferreira, que possui no currículo passagens pela TAM, MK Travel, Best Destination e Coris. “Meu desafio agora é gerir uma equipe engajada, com profissionais experientes e bons produtos. Quero identificar os pontos fortes da companhia e oferecer condições comerciais diferenciadas. Vamos gerar consultoria para as empresas, mostrando sempre o que é melhor operacionalmente para cada cliente”, revela.

Fábio Martins e Alexandre Lança

Já o Departamento de Marketing, liderado por Alexandre Lança, ganha um novo reforço com a chegada de Fábio Martins, profissional com mais de 22 anos de vivência no setor, tendo no currículo empresas como Electra Câmbio e Nice Via Ápia. “Aceitei essa nova missão buscando adquirir novos conhecimentos, novas habilidades e, acima de tudo, no intuito de crescer junto com a empresa. Ao participar de um trabalho desafiador sinto que evoluímos tanto no quesito pessoal quanto profissional. Tenho orgulho em fazer parte do Affinity e estou pronto para desenvolver meu trabalho da melhor forma possível”, salienta Martins.

N.F.

Revista Apólice