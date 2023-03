A12+ quer ir “muito além do seguro”

EXCLUSIVO – Acontece em São Paulo a reunião dos corretores parceiros do Grupo A12+. O grupo que iniciou em 2009 e cujo nome foi formado a partir de premissas simples (A de Amizade, aliança, associação e 12 – número de corretores fundadores), hoje conta com 160 corretores parceiros e produção que ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão.

O presidente eleito do grupo, Renner Fidelis, conta que de 2009 a 2018 os corretores fundadores alinharam a estrutura da empresa para depois ir a mercado. Hoje, além 12 iniciais e dos 5 que se juntaram ao longo deste período (por isso o sinal de + no nome), já são 160 corretores parceiros, de 7 estados diferentes.

“Temos um compromisso social com o mercado de pequenos corretores de seguros, que não dispõe de capital, tecnologia e conhecimento para atuar sozinho. Somados, temos cerca de 250 mil clientes na carteira”, comemora Fidelis, ressaltando que há planos para crescer levando proteção às pessoas e ao patrimônio das empresas. “Nosso slogan é “muito além do seguro”, porque nosso objetivo vai muito além da venda de seguros. Queremos levar proteção para a sociedade, com vendas de consórcio, financiamento, cartão de crédito, planos de saúde etc”.

Evaldo de Paula, diretor de expansão do A12+, conta que o grupo já esta presente de Norte e Sul do País. “Nosso planejamento é colocar mais 70 corretores como parceiros, para dar orientação e formação, para atender aos novos consumidores. A meta é associar mais 70 corretores em 2023 e outros 250 em 2024”.

O diferencial do grupo é oferecer melhores condições comerciais e possibilidade de novos negócios, em novos mercados. A junção foi feita para que a A12+ fosse provedora de soluções para colocar o grupo em outro tipo de jogo. “O poder de negociação vem como consequência”, explica Fidelis.

O perfil do corretor elegível para entrar no grupo é aquele com faturamento de R$ 600 mil em prêmios anuais. “Buscamos pessoas que queiram crescer e se desenvolver em novas áreas, como seguro de vida, saúde, corporativos etc. Tem que estar disposto a querer crescer em seu mercado. O impacto na sociedade pode ser enorme, porque o corretor passa a distribuir a sua expertise através de seus relacionamentos pessoais”, afirma o presidente.

O diretor comercial Wellerson Castro acrescenta que a A12+ é agregadora de corretoras que estão na ponta. “Conseguimos desenvolver o pequeno corretor para que ele tenha condições de atender o cliente como um todo, em todas as suas necessidades”.

O grupo crescer 37% em 2022, nos segmentos de seguros, e 68,5% em outros produtos como saúde, consorcio, financiamento de veículos, crédito. Para continuar na trilha do crescimento, a A12+ quer se posicionar como uma empresa de tecnologia que comercializa seguros “O nosso desafio é nos tornarmos uma empresa de tecnologia que oferta produtos de seguros e financeiros. Abraçamos este desafio e estamos desenvolvendo algumas soluções”, adianta Flavio Lino de Paula, diretor de marketing e tecnologia. “Temos que unir o analógico , que somos nós, com o digital. Vender sempre foi ofertar e pedir indicação. Temos que inserir o corretor neste mundo tecnológico, conclui.

Kelly Lubiato

Revista Apólice