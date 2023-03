4º Torneio de Beach Tennis reforça parceria entre Ezze e ABC Brasil Corretora

Compartilhar no

Pela quarta edição consecutiva, a Ezze Seguros foi a patrocinadora oficial do Torneio de Beach Tennis promovido, na última quinta-feira (16/03), pela Corretora do Banco ABC Brasil, em São Paulo.

Além de reforçar a parceria de sucesso entre a seguradora e a corretora, iniciada em junho de 2021, a ação representa um importante incentivo ao esporte para colaboradores que integram as duas empresas.

Participaram do 4º Torneio de Beach Tennis 80 profissionais, entre eles o CEO da Ezze, Richard Vinhosa, a vice-presidente de Bancassurance da seguradora, Juliana Fonseca, e o CEO da Corretora de Seguros do Banco ABC Brasil, Luiz Antônio de Assumpção Neto, assim como diretores, superintendentes, gerentes de relacionamento do banco e da seguradora.

“Nosso Torneio de Beach Tennis já ganhou popularidade no Banco ABC Brasil e a cada edição temos novos jogadores participando. Aproveitamos os torneios para confraternizar com as equipes envolvidas nas vendas de seguros e incentivar a prática de esportes, criando um espírito de competição amigável”, diz Neto.

“Contar com a confiança e a credibilidade de todo o time da ABC Brasil Corretora tem sido uma conquista diária para a consolidação da Ezze na área de Bancassurance. Estamos muito honrados em patrocinar a quarta edição deste torneio que incentiva a prática do esporte e celebra o encontro de duas equipes que têm muito a conquistar no mercado”, afirma Juliana.

