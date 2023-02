Zurich relança seguro para carros elétricos

A indústria automotiva prevê o lançamento de 56 novos modelos de carros elétricos ou híbridos nos próximos 5 anos no Brasil. Atenta à demanda do mercado e apostando no transporte do futuro, a seguradora Zurich está relançando o seguro para carros elétricos e híbridos com aumento da aceitação para veículos de até R$ 800 mil. Com a iniciativa, a companhia espera atrair os consumidores que estão optando por veículos menos poluentes.

A proteção conta com cobertura em todo território nacional, parceria com rede de oficinas especializadas em carros elétricos e híbridos, cobertura para cabo de carregamento em caso de roubo/furto, assistência 24 horas diferenciada com atendimento Concierge, entre outras coberturas pensadas exclusivamente para este perfil de veículo.

“O aumento do limite de aceitação vai ao encontro da estratégia de inovação da Zurich e das visões de longo prazo de sustentabilidade da empresa. Além de proteger consumidores que buscam veículos com uma pegada mais sustentável, a própria seguradora anunciou que adotará uma frota de carros 100% elétrica ou híbrida até 2029 e continuará desenvolvendo serviços e coberturas voltados a veículos eletrificados”, afirma Fabio Leme, diretor executivo de Personal Lines, Marketing & Comunicação da companhia.

O executivo explica que o produto ofertado pela Zurich no Brasil está em linha com o que a companhia oferece ao mercado europeu. O continente, aliás, segue com discussões mais maduras sobre a adoção da tecnologia e alguns países têm intenção de zerar as vendas de carros a combustão até 2035. Várias montadoras já estão anunciando a mudança da matriz energética de seus veículos ainda nesta década.

“Os carros elétricos e híbridos são um importante elemento de sustentabilidade em discussão na mobilidade urbana. O mercado já está se movendo com força nessa direção, e queremos proporcionar à sociedade o meio de proteção mais adequado para esse tipo de veículo”, explica Leme.

Segundo o executivo, a aposta da companhia neste mercado não apenas acompanha as tendências globais, mas cumpre com a tarefa de contribuir para mitigar os impactos das mudanças climáticas no planeta, que compõem a maior parte dos riscos de curto e longo prazos mapeados no Global Risk Report 2023. O relatório é produzido pela seguradora, a corretora Marsh e o Fórum Econômico Mundial, entre outros parceiros, e traz um diagnóstico dos principais riscos globais esperados em um horizonte de 10 anos, a partir da perspectiva de líderes empresariais de 122 países para o tema.

De olho em toda a cadeia

A Zurich mantém um olhar atento sobre toda a cadeia automotiva e sua contribuição para a sustentabilidade do setor não está apenas na oferta de um seguro para veículos elétricos e híbridos.

Em 2021, a empresa lançou, juntamente com o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), um Selo Verde para oficinas mecânicas parceiras engajadas com a necessidade de diminuir o impacto ambiental de suas atividades. Em 2022, a seguradora alcançou mais de 150 oficinas certificadas em todo o país – estabelecimentos que passaram a adotar melhores práticas de gestão com relação à sustentabilidade em sua operação.

O projeto beneficia todo o setor, uma vez que as oficinas certificadas atendem a todo o mercado, incluindo clientes de outras seguradoras. “Temos compromissos globais muito bem definidos com relação à sustentabilidade e buscamos incorporá-la aos nossos produtos e serviços. Tanto o seguro quanto a certificação são ótimos exemplos de como a Zurich está conduzindo a questão em seus negócios”, conclui Leme.

N.F.

Revista Apólice