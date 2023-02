WTW apresenta nova diretora de Vida e Produto

Compartilhar no

A WTW contratou Telma Nagano como diretora de Vida e Produto para a área de Saúde e Benefícios no Brasil. A executiva assumirá a posição de Reinaldo Lovetro, que agora é Head de Broking LATAM.

Com mais de 24 anos de experiência na área comercial de seguro de vida, Telma atuou em grandes empresas do mercado segurador, como a AXA Seguros, Zurich Seguros e a Metropolitan Life Seguros, além da distribuidora de telemedicina Prontto. A executiva é bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo, com MBA em Gestão em Negócios pelo IBMEC.

De acordo com o head da área de Saúde e Benefícios, Cláudio Pepeleascov, a chegada da profissional é parte de uma estratégia da WTW que durante todo o ano de 2022 tem reforçado o time de especialistas da área de Saúde e Benefícios.

“Refletimos sobre os impactos da pandemia na população segurada e os consequentes sinistros, o que nos fez entender que o produto Vida passou a assumir um posicionamento relevante e de alto valor para as organizações que estão realmente engajadas com estratégias de ESG. Por esta razão, reforçamos nosso time para levar soluções inovadoras e disruptivas para nossos clientes e seus colaboradores”, explica Pepeleascov.

