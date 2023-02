VI Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros distribuiu R$ 120 mil a jornalistas

O mercado de seguros viveu na última quarta-feira, 8 de janeiro, uma noite de emoção e congraçamento. Em cerimônia realizada em São Paulo (SP), na sede da ENS (Escola de Negócios e Seguros), foram anunciados os vencedores do VI Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, organizado pela Escola com apoio institucional da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) e da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Com uma plateia composta por mais de 100 pessoas e transmissão pelo canal da ENS no YouTube, o evento teve como mestre de cerimônia o vice-presidente da Fenacor, Érico Melo. Coube ao diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy, abrir as atividades. Ao saudar a presença de autoridades, personalidades, jornalistas e de Carlos Alberto Sardenberg, apresentador e comentarista da CBN, colunista do jornal O Globo e embaixador da sexta edição do Prêmio de Jornalismo em Seguros, Godoy fez um agradecimento especial às patrocinadoras. “Muito obrigado por ajudarem a manter viva esta iniciativa que leva tantos esclarecimentos sobre a nossa indústria para toda a população brasileira”.

Após apresentar a palestra “Perspectivas econômicas e o mercado de seguros em 2023”, Sardenberg enalteceu o papel da imprensa. “Ao traduzir o universo do seguro, o jornalista apresenta uma informação relevante de maneira agradável e fácil de ser compreendida, por isso, eu gostaria de cumprimentar os colegas por este trabalho que é importante para o setor, para o público e para o jornalismo também”.

Autoridades destacam papel da imprensa

De acordo com o presidente da ENS, Lucas Vergilio, com a organização do Prêmio, a instituição reforça um de seus objetivos institucionais, que é a difusão da cultura do seguro em todo o País. “Em sete meses, mais de uma centena de jornalistas, das cinco regiões do País, produziram mais de 300 reportagens de alta qualidade, que mostraram para a população brasileira a relevância deste valioso instrumento de proteção de vida e de bens que é o seguro”, frisou Vergilio, que anunciou a realização da sétima edição do Prêmio, em 2024.

Idealizador do Prêmio e homenageado no evento, o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, também reconheceu a importância dos jornalistas. “Nossa Federação criou o Prêmio em 2016, tendo como objetivo principal difundir a conscientização da sociedade sobre a relevância do seguro para as pessoas, as famílias e os negócios. Esse objetivo vem sendo alcançado com o inestimável apoio da imprensa, que, a exemplo do seguro, também protege um patrimônio valioso para toda a população brasileira: o inalienável direito à informação”.

Já o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, chamou a atenção para a necessidade de o setor se comunicar melhor com a sociedade, desmistificando o ‘segurês’. “Estamos engajados em uma grande cruzada de comunicação do seguro, tentando deixar de lado a linguagem técnica do setor e buscando uma linguagem mais facilmente compreensível pelos consumidores”.

Outras personalidades presentes foram o superintendente da Susep, Carlos Queiroz, o presidente do Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros (Ibracor), Joaquim Mendanha – que também discursaram –, o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP), Boris Ber, executivos das três entidades organizadoras (ENS, Fenacor e CNseg) e representantes das patrocinadoras.

Patrocinadoras

Das cinco categorias em disputa, quatro já eram conhecidas dos jornalistas: Mídia Impressa, Audiovisual (incluindo Rádio e TV), Webjornalismo e Mídia Especializada do Mercado de Seguros. A quinta categoria foi uma novidade desta edição, abordando o tema Inovação, e teve os naming rights adquiridos pela patrocinadora Master, a MAG Seguros, dando origem ao Prêmio Especial “MAG Seguros Inovação”.

Outras quatro seguradoras também participaram como patrocinadoras: Bradesco Seguros (Ouro), Capemisa Seguradora (Prata), Tokio Marine Seguradora (Prata) e Vertical Porto Seguro (Prata).

Cada categoria teve cinco finalistas, escolhidos por uma Comissão de Seleção. Foram premiados os três melhores trabalhos, eleitos pela Comissão de Julgamento. Com um total de R$ 120 mil, a premiação foi distribuída da seguinte maneira: R$ 15 mil para cada primeiro colocado, R$ 6 mil para cada segundo colocado e R$ 3 mil para cada terceiro colocado.

Desde 2016, o Prêmio soma mais de 3.800 trabalhos inscritos, produzidos por cerca de 800 profissionais. Considerando as seis edições, o total de premiação ultrapassa a casa de R$ 1,1 milhão.

Brevemente, será anunciado o novo prazo de inscrições da próxima edição do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros. A seguir, veja a classificação final do Prêmio

PRÊMIO ESPECIAL “MAG SEGUROS INOVAÇÃO”

1º) “Tecnologia e regulação redesenham os seguros”

Autor: Henrique Gomes Batista

Veículo: Jornal O Globo (Rio de Janeiro / RJ)

2º) “InsurCast Podcast – Falando sobre seguros”

Autor: Rodrigo Kenji Arasaki (Coautor: Rafael Botaro)

Veículo: Youtube / Instagram / LinkedIn

3º) “A hora de se tornar digital”

Autor: Bernardo Vicente Tabak

Veículo: Revista Insurtalks

4º) “Podcast Gazeta: Momento seguro – Não é só sinistro: veja serviços que seu seguro tem e você nem sabe!

Autor: Djaildo Costa Batista de Almeida (Coautor: Rogerio Costa)

Veículo: Rádio Gazeta FM / Gazeta WEB (Maceió / AL)

5º) “Mercado de seguros no Brasil se reformula com aposta em tecnologia”

Autor: Alan Magno Bentes (Coautora: Beatriz Cavalcante)

Veículo: Jornal O Povo (Fortaleza / CE)

CATEGORIA MÍDIA IMPRESSA

1º) “Novas apólices de seguros cobrem de Pix a home office”

Autor: Sérgio Tauhata

Veículo: Jornal Valor Econômico (São Paulo / SP)

2º) “Cobertor curto”

Autora: Nereida Vergara

Veículo: Jornal Correio do Povo (Porto Alegre / RS)

3º) “Pode rezar, mas com seguro”

Autora: Juliana Bevilaqua (Coautora: Babiana Mugnol)

Veículo: Jornal Pioneiro (Caxias do Sul / RS)

4º) “Pagar menos no plano de saúde é possível: portabilidade, downgrade e pesquisa de preços são opções”

Autora: Stephanie Tondo

Veículo: Jornal Extra (Rio de Janeiro / RJ)

5º) “Vai e vem da covid mexe com resultados”

Autora: Simone Goldberg

Veículo: Jornal Valor Econômico (Rio de Janeiro / RJ)

CATEGORIA AUDIOVISUAL (INCLUI RÁDIO E TV)

1º) “Efeito Um Grau: as mudanças climáticas, seus impactos no campo e os desafios de expansão do seguro agrícola”

Autor: Luan Vosnhak (Coautores: Marcelo Feble, Helena Gonçalves e Marinês Barboza)

Veículo: NDTV Record TV (Florianópolis / SC)

2º) “Importância dos seguros”

Autor: Wagner Oliveira (Coautores: Priscila Assis, Raquel Andrade, Wilson Neto, George Cordeiro e André Eikon)

Veículo: TV Guararapes / Record TV (Recife / PE)

3º) “Insurtech tá on: tecnologia revoluciona mercado de seguros com personalização de produtos e contratações simplificadas”

Autora: Giselle Loureiro

Veículo: Rede Amazônica / Sucursal Brasília (Brasília / DF)

4º) “Open insurance: oportunidades e desafios em um mercado em expansão”

Autora: Laura Zschaber (Coautores: Bruno Lima, William Félix, Aline Scarponi e David Duarte)

Veículo: Rede Minas (Belo Horizonte / MG)

5º) “Série Seguros – Importância e crescimento no mercado”

Autor: Christhian Jhon Gomes Sousa (Coautora: Laudiceia Uchoa)

Veículo: Rádio Antares (Teresina / PI)

CATEGORIA WEBJORNALISMO

1º) “Seguro de vida para sucessão pode ser 20 vezes mais caro que versão tradicional; veja como funciona”

Autora: Giovanna Sutto

Veículo: Revista InfoMoney

2º) “Agronegócio tem seguro de trator, boi e peixe, mas só 20% estão protegidos”

Autora: Claudia Varella

Veículo: Portal UOL

3º) “A revolução das insurtechs”

Autora: Claudia Rolli

Veículo: Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios

4º) “Uma revolução no mercado de seguros”

Autora: Monica Miglio Pedrosa

Veículo: Experience Club – EXP

5º) “Será a vez da Dasa entrar no mercado de planos de saúde, em meio à consolidação do setor?”

Autora: Beth Koike

Veículo: Jornal Valor Econômico

CATEGORIA MÍDIA ESPECIALIZADA DO SETOR DE SEGUROS

1º) “Sem seguro ou com taxas maiores?”

Autora: Caroline Rodrigues

Veículo: Revista Cobertura (São Paulo / SP)

2º) “Ruptura na cadeia global de suprimentos não deixa ninguém imune”

Autora: Karin Fuchs

Veículo: Revista Cobertura (São Paulo / SP)

3º) “Exemplar ‘volta por cima’”

Autor: André Felipe de Lima

Veículo: Revista Apólice (São Paulo / SP)

4º) “O open insurance é uma evolução para o setor?”

Autora: Thaís Ruco

Veículo: Revista Cobertura (São Paulo / SP)

5º) “A primeira legislação do mundo”

Autora: Kelly Lubiato

Veículo: Revista Apólice (São Paulo / SP)

