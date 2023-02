Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em janeiro

A Minuto Seguros realizou um estudo sobre o valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em 2023. O ranking é elaborado de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

O levantamento apontou um aumento de 12,2% nos valores para o perfil masculino, enquanto o perfil feminino registrou uma queda de 24,5%. A seguir, veja as variações mais expressivas nos valores de seguro nas capitais analisadas, referentes ao mês de janeiro em comparação com o mês anterior:

O Novo Onix Hatch mantém sua posição e abre o ano como o carro mais vendido, registrando um leve aumento na média geral do perfil masculino, enquanto registra uma queda expressiva no perfil feminino. No perfil masculino, o modelo atinge o valor médio de R$ 4.516,97 (+7,5%). Já no perfil feminino, atinge o valor médio R$ 2.449,13 (-30,4%).

A maior variação para o perfil masculino ocorre no Rio de Janeiro, onde o modelo atingiu o valor de R$ 9.533,17 (+59,9%), enquanto a maior variação para o perfil feminino se dá em Belo Horizonte, chegando a R$ 2.233,64 (-47,3%).

O Compass Limited, que sobe de décimo para nono colocado, é o único modelo que registra queda nos preços para o perfil masculino, além da queda no perfil feminino. A maior variação no perfil masculino se deu em Curitiba, onde chegou a R$ 6.381,15 (-30%), e no perfil feminino se deu em São Paulo, chegando a R$ 4.717,98 (-46,5%).

O percentual de variação média para esse automóvel é de -8,8% para os homens e de -15,3% para as mulheres. A média dos valores é R$ 11.026,75 (masculino) e R$ 6.675,55 (feminino).

O Mobi Easy cai de quinto para oitavo veículo mais vendido e, enquanto o modelo apresenta o maior aumento para o perfil masculino, registra também a maior queda para o perfil feminino. No perfil masculino, a maior variação é em Curitiba, onde chega a R$ 4.604,93 (+116,6%). Já no perfil feminino, a maior variação se dá em Salvador, onde o valor é R$ 1.722,41 (-49,6%).

Quanto às médias dos valores do seguro para esse veículo, para o público masculino ficou em R$ 4.741,72 (+47%) e para as mulheres R$ 1.959,47 (-35,1%).

Outros destaques de janeiro

A localidade com os menores preços médios dentre os 10 modelos analisados é

Brasília no perfil masculino, onde o valor é de R$ 3.930,58 (+6,5%), enquanto no perfil feminino a localidade é Florianópolis, onde o valor é de R$ 2.063,61 (-28,4%).

O Rio de Janeiro obteve os maiores preços médios entre as capitais analisadas: R$ 12.850,13 (+66%) para o perfil masculino e R$ 5.779,55 (-5,7%) para o feminino.

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 5.652,38 (+12,2%) para o perfil masculino, e R$ 3.065,86 (-24,5%) para o perfil feminino.

De acordo com Manes Erlichman, vice-presidente e diretor técnico da Minuto Seguros, as variações do mês de janeiro estão dentro do esperado pelo mercado, em um movimento que teve início nos últimos meses de 2022. “Em janeiro podemos analisar que o valor médio, tanto para o perfil masculino quanto para o feminino, segue dentro do esperado. A queda geral para as mulheres mostra que as seguradoras, provavelmente, atingiram um teto de aumento para o perfil, enquanto para os homens o aumento segue dentro da margem que vimos também no último estudo do ano passado”, destaca.

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

N.F.

Revista Apólice

* As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras