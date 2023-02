THB Brasil passa a atuar nos aeroportos do Campo de Marte e Jacarepaguá

A THB Brasil é agora a responsável pela gestão de riscos e seguros do bloco de aviação geral dos aeroportos do Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O acordo foi realizado com a PAX Aeroportos, empresa da XP Asset, que arrematou a concessão por 30 anos dos aeroportos de aviação executiva após leilão realizado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) em agosto de 2022.

A consultoria, que será responsável pela gestão de riscos e seguros dos dois Campo de Marte e Jacarepaguá, traz em seu portfólio importantes aeroportos do país. “Temos uma excelente expertise no setor da aviação. Essa experiência com toda certeza foi um diferencial na conquista dos dois aeroportos”, afirma Felipe Leão de Moura, presidente da THB Brasil.

Agora, a empresa trará sua expertise em seguros para os aeroportos concedidos para a PAX. “Notamos um grande potencial para o projeto que a PAX Aeroportos deseja realizar no Campo de Marte e Jacarepaguá. Com nossa experiência e especialização, vamos garantir as melhores soluções para proteção de ambas as aquisições”, comenta Eduardo Lowndes, associado da corretora.

“A XP Asset, em sua busca incessante por proteção e gestão de riscos, consolida mais uma parceria de sucesso com a THB Brasil, já que o olhar especializado em riscos e o suporte de sua estrutura global agregam muito valor a esse importante investimento da cia”, confirma Fábio Scatigno, líder de ramos elementares da XP Corretora de Seguros.

N.F.

Revista Apólice