Terremotos na Turquia afetarão lucratividade do mercado de seguros

Uma série de terremotos atingiu a Turquia em 6 de fevereiro e estão mais fortes dos últimos 100 anos, causando um grande número de mortos e danificando quase 8.000 edifícios. Md. Shabbir Ansari, analista sênior de seguros da GlobalData, oferece sua opinião:

“A estimativa preliminar de perda econômica devido ao atual evento catastrófico é de mais de US$ 1,0 bilhão, e levará anos para as seguradoras turcas liquidarem as perdas seguradas. Espera-se que a perda econômica seja mais do que o dobro das perdas de um terremoto semelhante em 2020″, diz o especialista.

De acordo com o banco de dados de seguros globais da GlobalData , os prêmios brutos emitidos de seguros de propriedade (GWP) ficaram em TRY 26,1 bilhões (US$ 2,9 bilhões) em 2021 e representou 29,8% do mercado turco de seguros gerais. O mercado de seguros imobiliários turco registrou uma perda de subscrição em 2021, pois o índice combinado ultrapassou 100% pela primeira vez nos últimos 10 anos e ficou em 107,2%.

Espera-se que o índice combinado, que é uma combinação do índice de perdas e despesas, se deteriore ainda mais nos próximos anos devido ao atual evento catastrófico. O Grupo de Seguros de Catástrofes da Turquia (TCIP), juntamente com seus principais parceiros de resseguros, incluindo Munich Re e Swiss Re, absorvam uma parte importante das perdas decorrentes deste terremoto. O TCIP é uma instituição pública criada no ano 2000, com uma provisão para liquidar reivindicações de seguro catastróficas de até US$ 2,5 bilhões.

As seguradoras na Turquia já estavam sofrendo com a pressão da alta inflação que afetou sua lucratividade. A inflação no país ficou em 58% em janeiro de 2023 e foi de 49% no mesmo período do ano passado. Altas taxas de inflação levam a maiores custos médios de sinistros para as seguradoras.

Como as empresas ainda precisam se recuperar do impacto do terremoto de 2020, o recente terremoto afetará ainda mais a lucratividade das seguradoras de propriedades. Como resultado, espera-se que as seguradoras de propriedade registrem perdas de subscrição em 2023 e 2024.

“O aumento da frequência dessas calamidades naturais de grande escala criará ainda mais a demanda por seguro contra catástrofes naturais no país, apoiando seu crescimento”, reforça Ansari.

N.F.

Revista Apólice