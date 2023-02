Tecnologia como aliada do corretor: Do cálculo à emissão de apólices

A rotina dos corretores e profissionais da área de seguros sempre exigiu muita atenção a obrigações, legislação, tendências e muitos cálculos e simulações que ocupavam boa parte do cotidiano. No entanto, desde que as empresas do segmento começaram a apostar em ferramentas tecnológicas, a realidade de quem atua nessa área se transformou completamente.

A tecnologia se tornou uma das principais aliadas das corretoras de seguros. Dentre elas, o sistema multicálculo tem se destacado como um fator imprescindível para o bom funcionamento de um negócio, sobretudo em ramos massificados.

Automação na emissão de apólices

Uma pesquisa da Deloitte indicou que dois terços dos funcionários acreditam que a tecnologia ajuda a melhorar o seu trabalho diário e, segundo a Forbes, processos ineficazes podem custar entre 20% e 30% da receita anual de uma empresa. E é em linha com esses indicadores que os recursos digitais atuam dentro do segmento.

Ariel Couto

Para entender como as ferramentas multicálculo estão inovando o mercado de seguros, é preciso reforçar que os processos, as cotações e as emissões de apólices das corretoras de seguros eram feitas manualmente até pouco tempo e, consequentemente, esses cálculos levavam horas e até mesmo alguns dias para serem disponibilizados aos clientes.

Com o advento do multicálculo, que reúne em si a complexidade de integração entre sistemas e a simplicidade da cotação em poucos cliques, essa realidade mudou. A mecânica da ferramenta, basicamente, consiste em um software de acesso online, que permite ao corretor realizar cotações em diversas seguradoras de forma simultânea, preenchendo um único formulário dentro do próprio sistema. E a boa notícia é que vem sendo possível utilizar a ferramenta para um número crescente de ramos de seguro e integrar uma quantidade também cada vez maior de seguradoras.

Na MDS Brasil, por exemplo, foi desenvolvido, para a área de Bancassurance, um sistema que cobre todo o processo, desde o multicálculo a partir de um questionário simplificado, integrando 6 seguradoras, até a emissão da apólice e o respectivo pagamento do prêmio. O sistema hoje está disponível para utilização pelos gerentes de atendimento, mas o projeto é disponibilizá-lo aos clientes, através do app dos bancos parceiros. O processo traz vantagens tanto para o cliente que deseja contratar um seguro e consegue encontrar o produto ideal, quanto para o corretor e a seguradora, tornando o processo mais simples e ágil.

Com inúmeras opções de tecnologia multicálculo disponíveis no mercado, um esforço maior é requerido para encontrar a melhor solução para que as necessidades sejam atendidas. Nesse sentido, a Brokerslink Conference 2022, que aconteceu no Porto, em Portugal, nos dias 25 a 27 de maio de 2022, reuniu mais de 300 líderes de todo o mundo da área de Seguros, Resseguros e Gestão de Riscos, trouxe painéis com temas que vão ao encontro dessa reflexão. Entre eles, destacou-se o painel “Technology trends reshape insurance business models – Embedded insurance and AI-supported underwriting are on the rise”, liderado por Martin Thormählen, que é diretor de tecnologia na implementação de modelos de negócios digitais internacionais e expert em seguros primários e resseguros globais.

A aliança com a tecnologia

Na minha visão, a tecnologia é e sempre será um elemento fundamental nos relacionamentos do mercado de seguros, sendo o corretor o responsável por fazer essa conexão entre os clientes. Se por um lado, nas relações mais transacionais, como visto acima, as ferramentas trazem melhorias nos processos de comercialização dos produtos, nas relações consultivas, aquelas com clientes corporativos, a tecnologia é uma importante aliada na prestação do serviço, seja com o uso de plataformas de Analytics, para uma melhor avaliação de dados históricos, ou de Inteligência Artificial, para uma maior previsibilidade de ocorrências futuras, por exemplo.

* Por Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink