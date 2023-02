Swiss Re anuncia planos para simplificar a estrutura organizacional

A Swiss Re anunciou hoje, 02 de fevereiro, planos para simplificar sua estrutura organizacional. A reorganização, que visa simplificar estruturas, melhorar a eficiência e a experiência do cliente, entrará em vigor em 3 de abril de 2023, sujeita a aprovações regulatórias.

A atual Unidade de Negócios de Resseguros será dividida em P&C Re e L&H Re, cada uma com total autoridade sobre os respectivos processos de subscrição e gestão de sinistros. Urs Baertschi, atual CEO Reinsurance EMEA, liderará a P&C Re, enquanto Paul Murray, atual CEO Reinsurance Asia Pacific, liderará a L&H Re.

Moses Ojeisekhoba, atual CEO Reinsurance, assumirá a liderança de Global Clients and Solutions. Esta Unidade de Negócios conterá as equipes de gerenciamento de clientes que atendem aos clientes globais de resseguro da Swiss Re, Public Sector Solutions, iptiQ e Ressurance Solutions.

Soluções Corporativas continua como uma Unidade de Negócios sob a liderança de Andreas Berger.

As responsabilidades do Diretor de Subscrição do Grupo serão realocadas, principalmente para os CUOs da P&C Re e L&H Re, bem como para a Gestão de Risco da companhia, para continuar o foco do Grupo na excelência da subscrição. As tarefas dos Presidentes Regionais serão realocadas, pois as funções não existirão mais na nova configuração.

A reorganização não mudará a forma como a Swiss Re reporta seus resultados financeiros externamente.

O CEO do grupo, Christian Mumenthaler, afirma que “as mudanças planejadas enfatizarão as responsabilidades de desempenho e trarão eficiências claras. A configuração mais simples com caminhos de decisão mais curtos também resultará em maior foco no cliente”.

