SulAmérica realiza encontro com corretores em Natal

A SulAmérica organizou esta semana, na sede do Sincor-RN em Natal, mais um encontro entre executivos e parceiros da companhia. Realizada na manhã do dia 31 de janeiro, a conversa debateu a respeito de competências e habilidades para o profissional do futuro, bem como contribuiu com estratégias de novos negócios para as corretoras, com foco na criatividade, empatia, colaboração e adaptabilidade.

O encontro com café da manhã trouxe também uma importante troca sobre diversidade e inclusão, além do universo VUCA (volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade) e a transição para o mundo BANI (fragilidade, ansiedade, não linear e incompreensível), conceitos que complementam a análise dos negócios por meio de tendências. A abordagem falou ainda sobre proteção integral para os(as) clientes, destacando as soluções de Vida, Previdência e Investimentos.

Raphael Cunha, superintendente regional da SulAmérica no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, comandou o evento ao lado de Giselly Andrade, gerente regional, com participação da diretoria do Sincor-RN e da Empreendimentos Assessoria, que apoiam na região com os executivos Samia Brandão e Inaldo Reis. Cunha comentou sobre a importância da realização de mais esse encontro na capital norte-rio-grandense. “Foi um prazer estarmos juntos com nossos parceiros e parceiras em uma conversa que buscou não só destacar o relevante papel do corretor para o negócio, como trazer e evidenciar as habilidades essenciais para o profissional do futuro. Esse encontro teve como foco sensibilizar as corretoras parceiras às novas tendências e a aplicação prática no dia a dia de seus colaboradores, apresentando sempre as melhores opções para a geração de novos negócios”, explicou.

O evento organizado em Natal faz parte de uma agenda do time comercial da SulAmérica, que está promovendo visitas com executivos e executivas pelo país. Desde o ano passado, os encontros já foram realizados em Belém (PA), Campo Grande (MS), Recife (PE), Brasília (DF), Salvador (BA), São Luís (MA) e Fortaleza (CE).

N.F.

Revista Apólice