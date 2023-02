Engajada em oferecer o melhor e mais inclusivo atendimento, a SulAmérica lançou um curso sobre Saúde LGBTI+ para profissionais de sua rede. Com sete encontros gratuitos, a partir do dia 07 de fevereiro, as aulas serão ministradas por Dr. Saulo Vito Ciasca, médico psiquiatra e especialista em saúde LGBTI+, autor do livro “Saúde LGBTQIA+: Práticas de Cuidado Transdisciplinar”.

Entre os temas abordados, estão assuntos ainda tabu e pouco explorado mesmo por profissionais da saúde, como ‘Definições da sexualidade humana’, ‘Desenvolvimento das orientações afetivo-sexuais e identidades de gênero’, ‘Anamnese e exame físico afirmativos’, ‘Saúde mental da população LGBTQIA+’, entre outros assuntos.

“O curso surgiu de uma demanda identificada entre nossos parceiros e parceiras. Queremos ampliar cada vez mais o conhecimento da rede médica, buscando oferecer o atendimento ainda mais humanizado para nossos clientes. O curso fará a diferença na prática clínica, tornando-a ainda mais inclusiva para a comunidade LGBTQIA+”, comenta Raquel Imbassahy, médica e diretora de Gestão de Saúde Populacional da SulAmérica.

Exclusivo para profissionais da rede prestadora, o curso conta também com um certificado para todos os participantes com mais de 70% de frequência. “A iniciativa da seguradora é inédita e revolucionária, ao compreender a necessidade de que seus profissionais referenciados saibam atender e cuidar de todos e todas. Se há 12% de pessoas LGBTQIA+ na população brasileira, em cada consulta ou atendimento há esse mesmo percentual de oportunidade para cuidados específicos, condutas e diagnósticos corretos. A SulAmérica, com essa iniciativa, busca garantir o cuidado de todas as pessoas”, afirma Dr. Saulo.

A ação reforça o comprometimento da SulAmérica com práticas de inclusão e diversidade para colaboradores e público externo, e sua adesão a diferentes compromissos nessa linha, como o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, o Movimento Elas Lideram 2030, a Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero e o WEPs (Princípios de Empoderamento das Mulheres, sigla em inglês). Recentemente, em setembro de 2022, a empresa organizou um encontro para discutir sobre a Saúde LGBTQIA+, com duração de 1h30, também comandada pelo Dr. Saulo. A conversa buscou abordar questões de saúde relacionadas a cada uma das letras que compõem a sigla do movimento, biológicas e referentes à identidade das pessoas, apresentar conceitos, terminologias e discutir casos reais de LGBTfobia no atendimento a pacientes.

Serviço

Curso: “Saúde LGBTI+”

Data: 07/02 a 28/03

Carga horária: 14 horas (07 aulas com 2 horas de duração cada)

Informações: [email protected]

N.F.

Revista Apólice