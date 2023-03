Suhai dá 7 dicas para cuidados em enchentes

A Suhai Seguradora preparou uma série de dicas importantes de segurança e conservação para carros e motos, visando a temporada de chuvas do fim do verão entre os meses de fevereiro e março.

Com o objetivo de disseminar boas práticas em situações de risco que garantam a segurança de todos, a companhia preparou um material exclusivo dedicado à conscientização de motoristas, pilotos e condutores para evitar dores de cabeça em situações de alagamentos.

Seguindo com atenção todos os cuidados, a tranquilidade está garantida para quem circula com seu veículo pelo Brasil durante o chuvoso verão de 2023. A empresa vem investindo constantemente em divulgar conteúdos, dicas e conselhos que melhorem a vida das pessoas, seja em sua própria segurança, seja na manutenção e conservação de seus veículos.

1 – Não estacionar perto de árvores: Seja de carro ou moto, durante o verão é sempre mais confortável estacionar na sombra, porém é prudente manter a atenção na hora de parar o seu veículo perto de árvores, pois os ventos, a quantidade de água e a falta de uma conservação adequada fazem com que galhos e até mesmo árvores inteiras corram risco de cair e causa um grande estrago em tudo à volta;

2 – Fugir das ladeiras: Essa dica vale principalmente para motos, visto que em uma via inclinada a força da água que descerá pode levar embora motocicletas até de peso médio e em situações mais graves é possível o deslocamento até veículos de pequeno porte;

3- Evitar áreas de risco: Regiões baixas e muito planas, próximas às margens de rios, estão sujeitas a situações de alagamentos pontuais ou enchentes. Em locais conhecidos pelo acúmulo de água sempre há placas e avisos alertando os motoristas e pilotos, porém, em aplicativos de mapas e GPS também é possível consultar em tempo real locais de enchentes.

4- Não se arriscar em alagamentos: A Suhai orienta que ninguém enfrente atravessar uma área alagada. Em relação ao seguro do seu veículo, é sempre melhor evitar o agravamento de riscos, visto que se alguma pane acontece ao enfrentar uma enchente o seguro não cobrirá os danos causados pela imprudência;

5- Cuidado com o perigo oculto: O alagamento pode ser mais fundo do que parece e, para motociclistas, o perigo é ainda maior. Quando o nível da água está muito alto o piloto pode cair em um buraco, cratera ou em um bueiro destampado. Outro risco é bater com a moto e com o carro em obstáculos e objetos submersos e até na calçada se estiver embaixo d’água;

6- A moto morreu na água, e agora?: Se a moto parar de funcionar ou então se a moto cair na água, não se recomenda tentar ligá-la. Levantar e empurrar até um local seguro é a melhor ação a ser tomada e, depois, levar até uma oficina assim que possível, para verificar se entrou água no sistema de alimentação;

7- E se o carro morrer?: Não deve ser ligado, também. Forçar o motor em uma situação em que a água pode ter invadido o sistema de escape pode agravar os danos e aumentar a dor de cabeça. Caso isso aconteça, o recomendado é sair do veículo até um local seguro ou subir no teto do carro à espera de ajuda e resgate.

Janaína Iziquiel, diretora de Marketing e Comunicação da Suhai Seguradora, reforça que a companhia se preocupa com a segurança de todos e por isso trabalha com conteúdo direcionados a conscientizar a população. “A Suhai é uma seguradora que vai além de proteger bens como carros e motos e se dedica a garantir a segurança de nossos segurados, sempre informando e conscientizando para que os clientes entendam cada vez mais sobre seus veículos e descomplicando o entendimento do seguro no Brasil”, comenta a executiva.

A Suhai está à disposição dos clientes para atender em situações de alagamentos com assistência 24h e guinchos para fazer o resgate de carros e motos. A Central de Atendimento funciona 24h por dia e pode ser acionado por meio do número 0800-327-8424.

N.F.

Revista Apólice