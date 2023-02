Sompo Seguros reúne assessorias do Rio de Janeiro

A Sompo Seguros promoveu na última quinta-feira, 26 de janeiro, um café da manhã em sua filial no Rio de Janeiro para apresentar às assessorias de Seguros as estratégias da companhia para o ano de 2023. Fernando Grossi, diretor Executivo Comercial e de Marketing, e Eduardo Fazio, diretor Comercial para as regiões Norte, Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo; aproveitaram a oportunidade para reiterar o compromisso da companhia frente ao crescimento de 15% nos negócios efetivados por meio das assessorias de seguro no Estado.

“Ao longo do ano de 2022, nossa equipe comercial desenvolveu um trabalho de fomento de negócios muito exitoso. Nossa atuação em parceria com as assessorias locais garantiu todo o suporte para que corretores de seguros aproveitassem as oportunidades e aumentassem a produção nos ramos em que já atuavam anteriormente. Além disso, muitos deles encontraram os meios para diversificar e rentabilizar a carteira, passando a comercializar produtos de outros ramos”, considera Fazio. “Além de trazermos as perspectivas para 2023, esse encontro também foi uma oportunidade de estarmos reunidos para comemorar o sucesso da estratégia comercial estabelecida para o ano passado”.

Metas alcançadas

O aumento no volume de negócios desenvolvido por meio das assessorias de seguro do Estado do Rio de Janeiro foi alcançado a partir de um plano de crescimento apresentado durante um café da manhã, realizado no início do ano de 2022. Entre outros aspectos, a iniciativa contemplou investimentos da companhia em estratégias de mercado para garantir uma série de vantagens competitivas para os produtos em termos de cobertura, preço e remuneração. Além disso, a proximidade da equipe da Sompo Seguros com as assessorias e corretores de seguros do Rio de Janeiro também foi essencial no trabalho de suporte para a diversificação dos ramos comercializados por meio desse canal no Estado.

Como resultado, a produção da empresa por meio das assessorias de seguros do Rio de Janeiro alcançou índices relevantes de crescimento. Exemplo disso é o aumento de 36% da carteira de Ramos Diversos – Equipamentos (voltado a equipamentos móveis, estacionários, em demonstração ou acoplados a veículos, usados na construção civil, indústria, serviço ou comércio). Automóvel, com 26%; e Ramos Elementares – Corporativo (que reúne ramos como Empresarial, Garantia, Riscos Nomeados e Operacionais e Responsabilidade Civil, entre outros), com 14%; são outras duas carteiras de destaque em termos de produção em 2022.

“A Sompo Seguros, como uma seguradora que valoriza os parceiros de negócios, tem a tranquilidade de poder contar com o apoio de agentes como a Aconseg-RJ e as assessorias de seguros do Rio de Janeiro para desenvolver uma estratégia de negócios que vai permitir à companhia levar soluções que atendam às necessidades de coberturas de diferentes atividades econômicas que têm alta demanda no Estado. Temos certeza que 2023 será um ano de muitas oportunidades de negócios na região. Dessa forma, reiteramos nosso compromisso de seguir investindo para diversificar a produção, incrementar os resultados e contribuir com o desenvolvimento do mercado segurador regional”, ressalta Grossi.

N.F.

Revista Apólice