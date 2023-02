Sompo Seguros apresenta nova filial Bauru

A Sompo Seguros, como parte de seus investimentos em infraestrutura para fazer frente ao aumento da abrangência regional, acabou de inaugurar a Filial Bauru (SP), que agora está instalada no Edifício Prime Square, à Av. Getúlio Vargas, 22-25 – Salas 802 a 805 – Bauru (SP). Rogério Santos, diretor Comercial para Região São Paulo Metropolitana Expandida e Sul do Brasil da companhia, e a equipe comercial da filial recepcionaram os parceiros corretores de seguros e demais agentes do mercado segurador local numa série de visitas ao novo espaço entre os dias 14 e 16 de fevereiro.

“A oportunidade de recebermos os nossos parceiros do mercado segurador da região teve três propósitos. O primeiro foi o de apresentar a nova infraestrutura que está à disposição de nossos parceiros para que possamos prestar todo o suporte no desenvolvimento de negócios. Também foi um momento de comemorar o excepcional desempenho da seguradora, que atingiu um crescimento de 43% no mercado local em 2022. Isso fez da Filial uma das que alcançou melhor desempenho durante o ano na companhia. E, por fim, apresentar nossas estratégias para seguir apoiando o corretor de seguros e alcançar um aumento expressivo da produção em 2023”, afirma Santos.

Mercado aquecido

O crescimento exponencial no ano de 2022 aconteceu em decorrência da execução de um planejamento estratégico voltado ao fomento dos negócios na região, por meio do qual a companhia se valeu do potencial econômico local e do trabalho da equipe comercial. Como resultado, a Sompo Seguros aumentou a participação no mercado regional em diferentes ramos. O segmento de destaque foi o de Automóvel Individual (67,7%), seguido de Auto Frota (58,6%), Máquinas & Equipamentos (55%), RE Corporativo (53,1%), que contempla seguros como Responsabilidade Civil, Garantia, Riscos Nomeados e Operacionais, entre outros; Pessoas (17,3%), RE Massificado (13,9%), que contempla seguros Empresarial, Residencial e Condomínio; e Transporte (12,9%).

“A região de Bauru tem uma economia diversificada e ascendente. Nossos parceiros corretores de seguros nos demandam para soluções voltadas a atender desde a pessoa física até empresas de todos os portes, além de empreendimentos do agronegócio. O investimento parte da estratégia da companhia de seguir incrementando sua abrangência e contribuindo com o desenvolvimento de negócios na região”, acrescenta Daniel Tapia Ranieri, gerente da Filial Bauru.

Vale considerar que Bauru, que conta com uma população estimada de cerca de 382 mil habitantes e está localizada na região centro-oeste do Estado de São Paulo, é sede de uma Região Administrativa (RA) que contempla 39 municípios com potencial econômico predominantemente para a atividade agroindustrial. Entre os setores considerados economicamente importantes na Região Administrativa estão as áreas de Alimentos, Bebidas, Biocombustíveis, Papel e Celulose, Couros e Calçados.

A RA de Bauru também se destaca como produtora de açúcar e álcool, conta ainda com a presença do setor de máquinas e equipamentos e apresenta oportunidades de desenvolvimento na área de Energia, pela produção de Etanol de 2a. geração, química verde, biorefinarias de biodiesel e biogás. Outro ponto é que a RA tem despontado com a vocação para a produção de energia renovável, por meio do crescente investimento e implementação de soluções de energia solar, além de contar com uma fábrica de turbinas eólicas.

