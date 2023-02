Sompo Seguros anuncia novos diretores

A Sompo Seguros acabou de anunciar Cristiane Martins para o cargo de diretora Atuarial e de Gestão de Riscos, e Felipe Prado Ribeiro como diretor Técnico responsável pelas áreas de Produto Automóvel, Equipamentos Massificado, Produto Responsabilidade Civil e Produto Agricultura. A medida segue a política da companhia de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais, bem como as estratégias de fortalecimento da gestão de riscos e agregar ainda mais valor e incrementar a competitividade da empresa nos processos de precificação, subscrição e oferta diferenciada de coberturas nas variadas linhas de produto.

Cristiane assume o cargo de cargo de Diretora Atuarial e de Gestão de Riscos, no qual será responsável pelas áreas de Atuarial de Provisões, Solvência e Produtos e Gestão de Riscos e Compliance. A executiva está na Sompo Seguros desde julho de 2021 e antes ocupava a posição de superintendente Atuarial de Provisões e Produto. Cristiane conta com cerca de 20 anos de experiência na área Atuarial de seguradoras nacionais e multinacionais. Com uma carreira desenvolvida nos segmentos de Seguros, Previdência Complementar Aberta, Saúde, planos Odontológicos e Capitalização; acumula expertise na gestão de equipes e projetos, bem como na administração de reservas locais (Susep e ANS) e internacionais (IFRS) e precificação atuarial de produtos. É graduada em Ciência Atuariais pela FMU, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas.

Felipe Prado Ribeiro assume o cargo de como diretor Técnico responsável pelas áreas de Produto Automóvel, Equipamentos Massificado, Produto Responsabilidade Civil e Produto Agricultura. O executivo trabalha na Sompo Seguros desde abril de 2021 e antes ocupava o cargo de superintendente de Produto Automóvel. É graduado em Administração pela PUC-SP, pós-graduado em Planejamento Estratégico pela ESPM e com MBA em Gestão Estratégica Empresarial pela FGV-SP. Conta com mais de 15 anos de atuação no mercado de seguros, com experiência em seguradoras nacionais e estrangeiras, nas quais ocupou posições como superintendente de produtos Auto Frota e Massificado, gerente de produtos Seguros Bancários: Prestamista, Habitacional e Cartões; bem como gerente de Planejamento Estratégico.

N.F.

