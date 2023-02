Solera é a nova parceira da Mercedes na Fórmula 1

Especialista na gestão do ciclo de vida veicular, com forte atuação no gerenciamento de sinistros automotivos, a Solera fechou acordo com a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, equipe alemã do campeão Lewis Hamilton e de George Russell.

A partir da temporada 2023, que começa dia 5 de março com o Grande Prêmio do Bahrein, a marca aparecerá no carro, na manga esquerda do uniforme dos pilotos e nas roupas da equipe. Além disso, também estará presente em exibições de parceiros ao lado da pista e nas garagens.

Segundo Darko Dejanovic, CEO do Grupo Solera, essa parceria se baseia no compromisso mútuo, tanto dessa multinacional quanto da Mercedes, de transformar a indústria automotiva por meio da tecnologia. “É por isso que estamos entusiasmados com essa colaboração. Ela nos dá uma oportunidade de superar novos limites e inspirar excelência em escala global”, afirma.

Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, exalta o alto nível tecnológico que caracteriza o trabalho do novo parceiro. “A inovação de dados, combinada com a busca pelo melhor desempenho por meio de pessoas, processos e tecnologia, são marcas registradas de uma equipe e negócios bem-sucedidos”, explica o executivo. “Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à Solera como parceira na equipe, não apenas devido à sua reputação no mercado, mas também pelas nossas crenças e valores compartilhados.”

N.F.

Revista Apólice