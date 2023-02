Sincor-SP define acordo coletivo com securitários

O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo) e o Sindicato dos Securitários de São Paulo definiram a Convenção Coletiva 2023 para salários e e benefícios dos profissionais que atuam em corretoras de seguros no Estado de São Paulo. A negociação implicou no reajuste de 5,93% sobre os salários, referente ao INPC acumulado em 2022.

Segundo o acordo, nenhum profissional pertencente à categoria profissional dos securitários poderá ser admitido, promovido ou permanecer no exercício de suas funções com salário inferior a R$ 1.357,70, no interior, e R$ 1.437,73, na capital (São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Guarulhos, Osasco e Campinas).

O vale refeição ou alimentação ficou estabelecido em R$ 30,13 no interior e R$ 32,57 na capital. O triênio passou a ser R$ 108,62 e o auxílio creche ficou em R$ 239,95. O Dia do Securitário permanece na 3ª segunda-feira do mês de outubro (16/10/2023), como descanso remunerado dos colaboradores.

O acordo coletivo também apresenta normas em relação a pagamento de horas extras, utilização de banco de horas, afastamentos, aposentadoria, home office, entre outros assuntos. Os associados ao Sincor-SP podem consultar os acordos dos anos anteriores pela área exclusiva do site. No caso da Contribuição Assistencial Patronal, a cláusula trigésima mantém o valor fixo anual de R$ 150, com prazo de pagamento até 28 de fevereiro.

Está em fase de negociação o Acordo Coletivo de Ribeirão Preto. Em breve os Sindicatos devem divulgar as novas tratativas aos corretores de seguros.

* Fonte: Sincor-SP