Sesc-SP inscreve associados do Sincor-SP

Compartilhar no

Compartilhar no

Os corretores de seguros associados ao Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo) podem fazer inscrição no Sesc São Paulo pelo valor anual de apenas R$ 30. O período de adesão vai até 10 de março, de maneira online pelo portal da entidade. Basta acessar este link.

Para fazer a inscrição ou renovar a validade da carteirinha, é necessário enviar foto (ou, em caso de renovação, utilizar a mesma) e efetuar o pagamento anual de R$ 30.

Após a liberação da nova carteirinha, o associado poderá incluir dependentes diretamente na Central de Atendimento Sesc Carmo, Sesc Santo André ou Sesc Osasco, também pelo valor anual de R$ 30, independente da quantidade de dependentes. Para isso, é necessário levar foto e, em caso de cônjuge, a cópia da certidão de casamento.

“O Sesc-SP é um dos benefícios mais queridos dos nossos associados. Por um valor simbólico, é possível aproveitar parques, piscinas, teatro, música e muitas outras atrações com a família inteira”, comenta o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

Enquadrados na categoria MIS-Matrícula de Interesse Social, os associados têm o direito de participar de todos os serviços e atividades do Sesc no Estado de São Paulo, exceto estadia no Centro de Férias de Bertioga em períodos de alta temporada e atendimento odontológico.

Nas unidades são desenvolvidos programas nas mais diversas áreas: alimentação, saúde, cultura, esportes, lazer, férias, turismo social, educação ambiental, educação infantil informal e terceira idade. Os benefícios do convênio são concedidos aos corretores de seguros associados, sócios cotistas e colaboradores das empresas corretoras de seguros.

Oportunidade para não associados

Os corretores de seguros que se associarem ao Sincor-SP têm acesso imediato ao Sesc após o pagamento da Contribuição Associativa. Para isso, devem concluir o processo de associação com uma Regional da entidade e, na sequência, fazer a inscrição junto ao Sesc-SP.

* Fonte: Fenacor