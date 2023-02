Seguros Unimed lança plano de saúde com foco em Brasília

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, registrou aumento de 77,2% no incremento de vendas nos segmentos Saúde e Odontológico, na região de Brasília, somando aproximadamente 40 mil beneficiários na capital do país, no acumulado de janeiro a novembro de 2022 comparado ao mesmo período de 2021. Os bons resultados na região motivaram a seguradora a lançar o produto Essencial Brasília, voltado para as pequenas e médias empresas do Distrito Federal.

O produto atende às necessidades das empresas com até 99 vidas, com opções que englobam ou não a coparticipação. Segundo Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos Saúde e Odonto da empresa, uma das metas para 2023 é alavancar vendas junto às pequenas e médias empresas. “As áreas de Produtos e Estratégia Comercial PME realizaram pesquisas para avaliar as regiões com maior potencial de negócios, bem como a concorrência, público e produtos locais, buscando soluções em saúde para complementar nosso portfólio de produtos e nos mantermos ainda mais competitivos na praça. Constatamos que Brasília é uma praça estratégica para a companhia, pelo crescimento constante na comercialização de nossos produtos. De acordo com as pesquisas realizadas pela área de Inteligência de Mercado, de janeiro a novembro de 2022, se comparado com o mesmo período em 2021, a Seguros Unimed teve um aumento de 770% em novas vendas na modalidade PME na região”, explica Aguiar.

Reforçando a estratégia de se posicionar como uma seguradora que valoriza e incentiva a Atenção Primária à Saúde (APS), com a finalidade de promover o cuidado integral, preventivo e acessível, os beneficiários do Essencial Brasília poderão optar por esse tipo de modelo assistencial, por meio do aplicativo da Seguros Unimed, que tem o propósito de entregar um serviço focado na saúde do cliente, mais acolhedor e assertivo em relação ao diagnóstico. “Iniciar o atendimento pela APS é um percurso do qual recomendamos, mas não um serviço obrigatório. Caso o cliente prefira, ele pode escolher diretamente a especialidade que deseja. Além disso, foi pensado em um benefício exclusivo e que completa integralmente a saúde do segurado, que é o produto odontológico de forma gratuita”, diz Aguiar.

A rede credenciada é outro grande atrativo, já que os beneficiários contarão com atendimentos do Grupo Santa e Hospital Anchieta, além do Grupo Sabin para realização de exames.

N.F.

Revista Apólice