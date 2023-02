Seguros Unimed estima economia de R$ 7 mi anuais com uso de machine learning

Machine learning é uma das ferramentas mais utilizadas por empresas de diversos segmentos para prever padrões e otimizar operações, inclusive evitando gastos desnecessários. Após parceria com a norte-americana DataRobot, empresa de tecnologia especializada em plataformas de inteligência artificial, a Seguros Unimed estima o potencial de redução de custos na ordem de R$ 7 milhões anuais.

Por meio dessa iniciativa, a seguradora já implementou 12 modelos de identificação de padrões em projetos nas áreas Atuarial, de Odontologia e Contas Médicas, com o objetivo de otimizar a precificação e a previsão de custos, identificar fraudes e churn de prestadores e evitar fraudes ou abusos em reembolsos, respectivamente.

“Sabemos que as fraudes são um dos principais desafios da saúde suplementar no Brasil. Em outubro de 2022, a FenaSaúde denunciou um esquema que custava R$ 40 milhões em reembolsos solicitados por empresas de fachada. Estamos sempre combatendo essas ações para poder investir recursos no melhor atendimento ao segurado”, afirma Wilson Leal, diretor Executivo de Mercado e Tecnologia da seguradora.

O executivo explica que a ideia é aplicar inteligência artificial em todos os departamentos da companhia. “No Marketing, a IA pode nos auxiliar tanto na identificação de clientes com propensão de cancelamento, nos permitindo trabalhar em propostas para retê-los, quanto junto àqueles em que uma venda cruzada pode ser bem-sucedida. Em Vendas, é possível aplicá-la para ter uma visão da performance dos corretores e identificar redes de prospecção”, completa.

Sediada em Boston, a DataRobot está entregando a próxima geração de IA, atendendo grandes organizações de diversos países e segmentos. “A inteligência artificial está gerando eficiência e impactos significativos, ajudando as empresas a melhorar seu entendimento da base de clientes, extrair insights para reduzir tempo de espera e oferecer ofertas personalizadas. Além de aprimorar a experiência do cliente, seguradoras como a Seguros Unimed, podem sentir os resultados diretamente em sua performance financeira. O retorno do investimento em inteligência artificial é claro, rápido e replicável em outras linhas do negócio”, conta Drey Dias, diretor Brasil da DataRobot.

