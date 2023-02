Seguro PEPER e MAG Seguros estabelecem parceria comercial

Compartilhar no

O seguro PEPER (Proteção Escolar Permanente) anunciou nova parceria com a MAG Seguros, que será a companhia garantidora das coberturas ofertadas pelo produto, a partir de 2023.

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, as diretorias da empresa, além das equipes de colaboradores envolvidos no projeto, estiveram reunidas em encontros de negócios, na sede da companhia, no Rio de Janeiro, para o alinhamento de estratégias, apresentação dos processos operacionais e comerciais.

A diretora do PEPER, Elaine Patente, explica que a parceria entre as empresas possibilitará ampliar o portfólio de produtos, gerando novos benefícios às escolas seguradas e ganhos para os corretores, que operam com seguro.

“Vamos oferecer aos nossos parceiros novidades para ampliar o leque de proteção, como o Seguro Educacional com coberturas mais flexíveis, e o Prestamista, focado nas escolas. Seguiremos operando com o RC Estabelecimento de Ensino, que possui importantes coberturas e forte valor agregado para as instituições e grande argumento de vendas aos corretores”, ressalta a executiva.

N.F.

Revista Apólice