Seguradoras adotam medidas emergenciais para ajudar litoral de SP

Diante das interdições, deslizamentos e alagamentos causados pelas fortes chuvas no litoral de São Paulo, seguradoras estão adotando ações emergenciais para ajudar as pessoas nas regiões afetadas.

A Liberty Seguros registrou mais de 180 casos em atendimento. Entre as medidas adotadas nos últimos dias, a companhia mobilizou prestadores para realizar atendimentos emergenciais, inclusive por meio de motocicletas, para chegar aos clientes mais rapidamente, agilizando os processos de sinistros e indenizações.

A seguradora ainda enviou equipes de assistência da capital para as regiões a fim de apoiar os prestadores de serviços locais, e disponibilizou pátios e bolsões para recolhimento de veículos danificados, além de deslocar carros e guinchos de outras regiões para ajudar com a retirada de automóveis.

A empresa está monitorando os acontecimentos desde o início das chuvas, e, à medida que as estradas de acesso para as cidades estão sendo liberadas, todos os atendimentos necessários estão sendo feitos. A Liberty Seguros também realizou uma doação para o Instituto Verdescola, ONG com mais de 15 anos de atuação em São Sebastião, que está na linha de frente no auxílio às vítimas da catástrofe.

“É uma tragédia o que ocorreu no litoral paulista nos últimos dias e a empresa se solidariza com os moradores das cidades impactadas”, afirma o diretor de Sinistros da companhia, Marcio Probst. “Nossa atenção está completamente voltada para esses casos no momento, e faremos o possível para dar todo o apoio e ajudar as pessoas que sofreram com os desastres”, completa o executivo.

Para auxiliar os segurados neste momento, qualquer situação de emergência pode ser informada por meio dos canais oficiais da Liberty no WhatsApp e telefone, via assistência 24h e SAC.

A Porto Seguro, vertical de seguros da holding Porto, intensificou cuidados e atendimentos aos municípios do litoral norte de São Paulo que estão em estado de calamidade pública por 180 dias, segundo decreto do Governo do Estado de SP. A empresa criou duas bases, situadas no quilômetro 40 da Rodovia Anchieta e na Riviera de São Lourenço, erguidas em caráter emergencial e sem previsão de encerramento de atividades. As operações estão ocorrendo em São Sebastião, Guarujá, Bertioga, Maresias, Juquehy e contam com o suporte de mais de 25 profissionais na administração da operação.

No sábado (18.02), primeiro dia de intensificação das chuvas, mais de 60 viaturas foram enviadas para os locais afetados. Até a segunda-feira (20.02), 135 viaturas foram destinadas aos litorais sul e norte, dentre elas, veículos especiais aquáticos (marruás e moto aquática), guinchos e pick-ups. “Neste momento, estamos atendendo aos segurados e aos não-segurados, considerando a urgência humanitária que as chuvas ocasionaram no trecho litorâneo. Manteremos esse modelo de atuação enquanto houver necessidade e a situação não for dada como encerrada pela Defesa Civil”, destaca Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro.

Até o fim de segunda-feira, a empresa atendeu 546 acionamentos, sendo 322 somente no domingo. Em um dia regular, a média diária é de 70 acionamentos. Dado o cenário, a companhia reforçou a estrutura para agilizar todas as etapas de abertura e acompanhamento de tais serviços. Quando necessário, os retornos estão ocorrendo em menos de 24 horas. A seguradora foi, então, acionada devido a ocorrências com automóveis, havendo também um time de plantão para responder por situações relacionadas à residência e vida.

“A equipe de Sinistros está atuando para agilizar e apoiar os segurados que tiveram seus veículos afetados, sendo indenização parcial ou Integral. Disponibilizaremos despachantes e, quando possível, serviços de cartório para acelerar a entrega dos documentos necessários”, complementa Marcelo Sebastião, diretor de Sinistros e Assistência na companhia. A empresa segue à disposição em seus canais de atendimento: aplicativo, WhatsApp (11 3003.9303) e Corretores.

A Tokio Marine também adotou medidas emergenciais para auxiliar os atingidos pelas chuvas. Além da remoção de veículos avariados para a cidade de São Paulo, a companhia também vai agilizar o processo de sinistros para efetuar o pagamento imediato das indenizações.

Entre as ações já implementadas pela seguradora estão:

Envio de água e alimentos não perecíveis para as cidades atingidas;

Transporte de veículos avariados para São Paulo por meio de uma plataforma que comporta até três carros por vez;

Envio de dois caminhões e uma cegonha da base de apoio em São José dos Campos para o Litoral Norte com capacidade de transporte de até oito veículos;

Envio da base de Caraguatatuba de um caminhão-cegonha que comporta até 12 veículos para remoção dos carros até a capital;

Disponibilidade de pátio para recebimento dos veículos danificados;

Vistoria local dos veículos alagados.

“Além disso, estamos aguardando apenas a liberação das estradas para acesso à cidade de São Sebastião a fim de mandarmos mais 16 caminhões de São José dos Campos e auxiliar nas remoções”, informa a diretora de Operações da Tokio Marine, Andrea Ribeiro.

Segundo ela, todas as equipes de prestadores que estão trabalhando nos locais afetados estão orientadas de que devem agilizar ao máximo os atendimentos. “Sabemos que não temos como diminuir a dor de quem perdeu um ente querido, mas faremos tudo que estiver ao nosso alcance para amenizar o sofrimento material de nossos segurados e da população do Litoral Norte de São Paulo”, finaliza Andrea.

N.F.

Revista Apólice