Saiba o que fazer com o carro em enchentes e alagamentos

Janeiro e fevereiro são os meses de auge do verão, com muitos dias quentes e, principalmente, chuvosos. Em casos de alagamentos, algumas atitudes ajudam a prevenir mais danos ao veículo e, em caso de danos no carro, acionar o seguro é a melhor alternativa.

Confira algumas dicas de segurança

Na incerteza de seguir caminho com o carro em casos de enchentes, a resposta é que não se deve continuar caso a água esteja acima da metade das rodas. O condutor pode usar como base outros veículos para checar o nível de água. Mas se resolver passar, o que não é indicado, deve manter o carro em movimento em primeira ou segunda marcha, com aceleração constante e baixa velocidade, sem alterar a marcha. O importante é não deixar o motor morrer. Caso o motor desligue, não deve ser acionado enquanto a água estiver sobre as rodas.

A pessoa também não deve cair na besteira de atravessar ao lado de outros veículos, principalmente se forem de grande porte, pois o deslocamento da água pode movimentar seu próprio carro.

Sempre que o carro tiver passado por esses momentos de tensão, o proprietário deve parar e desligar o motor do carro e ao religar, verificar se não houve entrada de água no sistema de admissão.

Para o caso do motorista que não estava dentro do carro no momento do alagamento, aconselha-se que verifique se a água entrou nos cilindros, pois o principal risco é o calço hidráulico. Também deve-se checar se está tudo bem com a parte elétrica. Vale sempre procurar ajuda de um mecânico, pois muitas peças podem ser recuperadas ou trocadas. Apostar em serviços de higienização e lavagem também é importante. A carroceria é a parte mais fácil de ser recuperada. Vale também utilizar um gerador de ozônio para matar as bactérias que possam ter ficado no veículo, preservando a saúde de motoristas e passageiros.

Quais as vantagens do seguro automotivo?

Para quem tem contratado o serviço de seguro automotivo, em casos de enchente ou inundação, deve acionar o serviço de assistência 24 horas e solicitar o guincho para remoção do veículo para uma oficina e comunicar o sinistro à seguradora através do corretor de seguros. A oficina irá realizar o orçamento e a seguradora fará a avaliação. Se for perda parcial, autoriza os serviços. Se for perda total, segue com o processo de indenização de acordo com o que foi contratado pelo segurado.

Nilton Dias, diretor comercial da Seguralta, explica que o beneficiário do seguro é indenizado em todos os danos causados pela enchente ou inundação. “A seguradora irá indenizar todos os danos, incluindo a limpeza do veículo e os danos materiais que porventura possam ocorrer. Vale ressaltar que, caso não seja caracterizada a perda total do veículo, o procedimento é o mesmo do que quando ocorre uma colisão, ou seja, a seguradora irá deduzir o valor da franquia do valor total do conserto”, afirma Dias.

Nos casos de inundação, o seguro cobrirá tanto os carros que estavam na rua, como em garagens de prédios, avenidas etc. É necessário que o cliente verifique com o seu corretor se sua cobertura é completa pois, caso não seja, dependendo da modalidade de seguro que contratou, pode existir a possibilidade de uma alteração na apólice, para inclusão da cobertura dos incidentes. E existem modalidades de seguro em que será necessário o cancelamento da apólice e contratação de um novo seguro. Ao contratar a cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), por exemplo, o cliente tem a opção de contratação de diversas outras coberturas de uma forma simples e prática.

Não seja pego de surpresa ao acionar o seguro

Para não ser pego de surpresa ao acionar o seguro em casos de enchente ou inundação, o motorista deve estar atento à algumas condições:

O segurado deve acionar imediatamente o guincho, para levar o veículo até a oficina pois, caso tenha entrado água no motor e o condutor tente dar partida e ocorrer danos, a seguradora não indenizará estes prejuízos por ter ocorrido um agravamento do risco. Os demais danos serão indenizados normalmente.

Caso se comprove que o condutor tentou atravessar uma área inundada conscientemente, também não haverá indenização para qualquer dano, uma vez que caracterizará também o agravamento do risco. Neste caso, é bastante comum o motor aspirar água e, no caso de calço hidráulico, não estará amparado pelo seguro.

As seguradoras indenizam os danos causados por inundação e/ou enchentes decorrentes de água de chuva e excluem os casos decorrentes de água salgada.

N.F.

Revista Apólice