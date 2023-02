Roubo e furto de motos cresceram 30% e 42%, respectivamente, em São Paulo

O Estado de São Paulo registrou um total de 39.462 roubos e furtos de motocicletas, no ano passado. O número é 38% maior do que em 2021. A principal alta foi na modalidade de furto, 42%, que também apresenta um volume maior de eventos, na comparação com roubos, que cresceu 30%. Os dados são do Boletim Tracker-Fecap, que acaba de ser divulgado.

Tabela 1 – Estados de São Paulo – Ocorrências de Roubo 2021 2022 Var% jan 749 855 14% fev 688 815 18% mar 716 1159 62% abr 659 996 51% mai 677 1113 64% jun 685 1024 49% jul 773 692 -10% ago 867 835 -4% set 985 1102 12% out 997 1567 57% nov 1291 1648 28% dez 1513 1991 32% Total Geral 10600 13797 30%

Tabela 2 – Estados de São Paulo – Ocorrências de Furto 2021 2022 Var% jan 1224 1598 31% fev 1223 1598 31% mar 1209 2129 76% abr 1201 1930 61% mai 1357 1879 38% jun 1342 1898 41% jul 1407 1078 -23% ago 1677 1634 -3% set 1702 2623 54% out 1852 2913 57% nov 1796 3155 76% dez 2037 3230 59% Total Geral 18027 25665 42%

O mês de dezembro é o mês mais perigoso, nas duas modalidades. Segundo o coordenador do Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da FECAP, Erivaldo Costa Vieira, “há uma tendência sazonal nos dados, com os meses de dezembro tendo ocorrências mais elevadas e os meses de julho com menos ocorrências. Esta informação pode ser útil para aplicar medidas preventivas eficazes e ajustar estratégias de segurança para a região em questão”.

O coordenador do Comando de Operações do Grupo Tracker, Vitor Corrêa, destaca que o crescimento dos delitos atingiu as motos de baixa e de alta cilindrada. “O comércio ilegal de peças é o principal motivador. Com veículos que chegam a custar na casa dos 6 dígitos, a falta de fiscalização desses locais e a falta de consciência da sociedade em exigir a nota fiscal na compra de uma peça usada contribuem para o crescimento constante deste mercado ilícito”, afirma. Ele acrescenta que a expansão de empresas do ramo e-commerce, aplicativos de entregas e até mesmo a popularização do home office contribuíram diretamente para impulsionar a exposição de veículos desta categoria nas ruas e os delitos de roubo e furto aumentam, proporcionalmente.

“O crescimento de crimes concorrentes como extorsão mediantes sequestro (PIX) e Golpe do Aplicativo de Amor também colaboram com a elevação dos roubos e furtos de motos, por desviar recursos materiais e humanos da segurança pública para coibir esses crimes”, corrobora Vieira.

Tabela 3 – Participação cidades % no total de roubos de motocicletas S.PAULO 38,34% S.BERNARDO DO CAMPO 5,68% GUARULHOS 5,31% CAMPINAS 4,77% S.ANDRE 3,60% DIADEMA 3,08% OSASCO 3,05% MAUA 2,23% ITAQUAQUECETUBA 2,21% COTIA 1,70%

Tabela 4 – Participação cidades % no total de furtos de motocicletas Municípios 2021 2022 S.PAULO 44,66% 39,29% CAMPINAS 2,61% 3,39% OSASCO 3,09% 3,06% S.ANDRE 2,14% 3,00% SANTOS 3,15% 2,74% S.BERNARDO DO CAMPO 2,21% 2,38% S.VICENTE 1,33% 1,85% GUARULHOS 2,03% 1,83% CARAPICUIBA 1,93% 1,83% RIBEIRAO PRETO 1,35% 1,75% S.JOSE DO RIO PRETO 1,49% 1,68%

Costa destaca que São Paulo diminuiu a participação percentual nas ocorrências de furtos, enquanto Campinas, Santos e São Bernardo do Campo aumentaram a participação, indicando uma possível transferência dos furtos para essas localidades. “É importante destacar ainda que houve uma variação significativa na participação de São Vicente, que teve uma elevação de 1,33%, em 2021, para 1,85% em 2022, e Guarulhos e Carapicuíba, que tiveram uma pequena queda em suas participações percentuais. Em geral, os dados indicam que houve uma mudança na concentração dos furtos de motocicletas em diferentes cidades, o que pode ser importante de ser monitorado e investigado para que medidas possam ser tomadas para prevenir futuros furtos”, alerta.

Cidade de São Paulo

As ocorrências de roubo cresceram 21% na capital paulista, entre 2021 e 2022. Já as de furto foram 26% maiores.

Tabela 5 – Cidade de São Paulo – Ocorrências de Roubo Ocorrências de Roubo 2021 2022 Var% jan 310 352 14% fev 281 353 26% mar 291 464 59% abr 276 400 45% mai 249 431 73% jun 277 364 31% jul 356 236 -34% ago 368 308 -16% set 447 396 -11% out 417 591 42% nov 508 642 26% dez 606 753 24% Total Geral 4386 5290 21%

Tabela 6 – Cidade de São Paulo – Ocorrências de furto Ocorrências Furto 2021 2022 Var% jan 491 617 26% fev 523 695 33% mar 541 937 73% abr 538 831 54% mai 636 697 10% jun 669 783 17% jul 663 322 -51% ago 815 523 -36% set 818 1068 31% out 887 1148 29% nov 739 1257 70% dez 730 1234 69% Total Geral 8050 10112 26%

Bairros mais perigosos

Os bairros de Santo Amaro, Itaquera e Pedreira tiveram aumento significativo na quantidade de roubos, com variações de 45%, 67% e 63%, respectivamente. Já Capão Redondo, Campo Limpo e Jardim Ângela registraram redução na ocorrência de roubos, com variações de -7%, -4% e -13%, respectivamente.

Tabela 7 – Os 10 bairros com maior ocorrência de roubo 2021 2022 Var% CAPAO REDONDO 162 151 -7% SANTO AMARO 88 128 45% ITAQUERA 69 115 67% CAMPO LIMPO 116 111 -4% JARDIM ANGELA 125 109 -13% PEDREIRA 64 104 63% PIRITUBA 68 101 49% VILA ANDRADE 73 95 30% JD SÃO LUIS 94 92 -2% JABAQUARA 65 87 34%

Já os bairros com crescimento mais significativo de furtos foram Lapa (50%), Jardim Paulista (36%) e Santo Amaro (35%). Houve uma redução nas ocorrências em bairros como Santana (-8%) e Itaim Bibi (-6%).

Tabela 8 – Os dez bairros com maior ocorrência de furtos 2021 2022 Var% LAPA 223 334 50% TATUAPE 302 332 10% BELA VISTA 250 276 10% VILA MARIANA 252 273 8% JARDIM PAULISTA 201 273 36% SANTANA 289 265 -8% ITAIM BIBI 248 233 -6% SANTO AMARO 172 233 35% MOOCA 184 230 25% PINHEIROS 181 220 22% Total Geral 2302 2669 16%

Dados são maiores do que antes da pandemia

O estudo traz ainda um comparativo com 2019, ano anterior a pandemia da Covid-19. De lá para cá, a alta foi de 29% no total de eventos por ano, em todo o Estado de São Paulo. As ocorrências de roubo cresceram 15% e de furto 37%.

Estado Roubo Furto TOTAL Capital Roubo Furto TOTAL 2019 11960 18684 30644 2019 5108 7457 12565 2020 9653 14224 23877 2020 3933 5942 9875 2021 10600 18027 28627 2021 4386 8050 12436 2022 13797 25665 39462 2022 5290 10112 15402 variação 2019 x 2022 (%): 15,36 37,36 28,78 3,56 35,60 22,58

“Não temos dúvidas que este panorama não deve melhorar, muito pelo contrário, estamos sempre buscando investimento em tecnologia, capacitação e prevenção como estratégias contra os criminosos. Por isso, contratar um seguro para proteger o bem e/ou investir em um rastreador é de fundamental importância. Hoje existem diversas opções no mercado para atender a necessidade de todos”, aconselha Corrêa.

N.F.

Revista Apólice