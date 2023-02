Revistas Apólice e Cobertura se unem para criar empresa de eventos voltados ao setor

Duas das principais mídias especializadas no mercado de seguros brasileiro, Apólice e Cobertura, juntaram forças para criar uma empresa para facilitar a realização de eventos, sejam eles encontros de negócios ou de relacionamento, como workshops, premiações, fóruns e happy hours.

O fruto desta parceria entre Paulo Kato (Revista Cobertura), Kelly Lubiato e Francisco Pantoja (Revista Apólice) leva o nome de Freela. A inspiração para a marca vem de uma expressão muito utilizada no meio jornalístico e tem referência na autonomia e versatilidade para fazer um trabalho.

“Tem muito a ver com a liberdade de acesso que nós temos, enquanto jornalistas, para acompanhar de perto todo o ecossistema do mercado de seguros. A partir do nosso know-how e credibilidade, queremos unir as pessoas e empresas do setor de seguros através da realização de eventos de relacionamento”, disse Paulo.

Para isso, a ideia é entender as necessidades das empresas para que novos eventos e formatos sejam criados. “Queremos fazer as coisas de acordo com a demanda, de forma que possamos alcançar as necessidades que aquele player necessita, como a realização de um fórum jurídico sobre o setor ou um debate sobre na área de ouvidoria, por exemplo”, explicou Francisco.

O primeiro evento da Freela será um happy hour para o lançamento oficial da sua marca, provavelmente no mês de março. O encontro deverá reunir executivos de marketing para entender de que maneira a nova empresa pode contribuir com a promoção e o desenvolvimento dos negócios.

Até o final do ano, também está previsto o lançamento de uma premiação especial, em um formato totalmente diferente do que o mercado está acostumado. “Futuramente vamos divulgar mais informações, mas o que posso adiantar agora é que o premiado não terá que fazer nenhum investimento, o evento será totalmente autossustentável”, garantiu Paulo.

Apesar de juntas contarem com quase 60 anos de atuação, cobrindo e disseminando a cultura de seguros no país, a produção de conteúdo seguirá independente. “A junção é única e exclusivamente para a gestão de eventos. O editorial continuará totalmente independente, mas todos os eventos organizados pela Freela contarão com divulgação nas duas mídias”, concluiu Kelly.

​Apesar do site estar em fase final de construção, a Freela já possui páginas no Instagram; LinkedIn e Facebook. Quem precisar de mais informações, pode encaminhar um e-mail para [email protected]

N.F.

Revista Apólice