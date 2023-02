Rede Lojacorr realiza webinar sobre seguro de vida

A adesão do seguro de vida aumentou consideravelmente nos últimos dois anos e deve seguir em ascensão em 2023. Entre os motivos deste crescimento, estão um aculturamento maior do seguro em geral, a preocupação da população com o bem-estar de seus familiares, o aumento de profissionais liberais (MEI) no mercado e até mesmo a facilidade de aquisição.

Com essa realidade sócio econômica, a Rede Lojacorr está lançando a campanha ‘Como vender Seguro de Vida’ e realizará, com exclusividade um webinar voltado a corretores cadastrados para aprenderem gratuitamente sobre esse tipo de seguro, como vender, quanto custa e outras estratégias que auxiliem nas negociações, diversificação da carteira e na fidelidade do cliente.

Para Luiz Longobardi Junior, diretor de Mercado e Distribuição (CCO) da Rede, apesar da alta no mercado, o seguro de vida requer atenção. “O que percebemos é que no Brasil existe uma grande falta de informação sobre o produto e, consequentemente, das noções de proteção e solidariedade que estão na base deste seguro” afirma. Ele explica que há um desconhecimento dos benefícios e apólices por parte da população. “Muitos acreditam que só é possível utilizar o seguro de vida apenas com falecimento do titular, que é um produto caro ou feito para idosos. Eles também desconhecem as assistências e todos os benefícios que o seguro de vida inclui. Por isso é de extrema importância a capacitação dos corretores para venderem mais e melhor”, explica.

O Webinar acontece no dia 28 de fevereiro com a participação de profissionais do mercado segurador como Dirceu Tiegs, CEO da Lojacorr, administrador com certificação internacional e de marketing e com mais de 20 anos de experiência em seguros. Ele atuou como diretor-Geral, vice-presidente, diretor estatutário de empresas reconhecidas do mercado segurador, além de ser o diretor responsável em entidades como ANS, Susep e na Federação das Seguradoras.

Também farão parte o especialista Antonio Carlos Fois, diretor regional Centro-Sudeste da Rede Lojacorr; o diretor Comercial Nacional Vida na Tokio Marine Seguradora S/A & Presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi; a sócia proprietária da Lêmures Corretora de Seguros, gestora comercial e corretora parceira da Rede Lojacorr, Regiane Alves, e com a mediação do líder de Desenvolvimento de Negócios na Rede Lojacorr, Rafael Medeiros.

N.F.

Revista Apólice