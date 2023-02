Qualicorp renova parceria com Rede SARAH

A Qualicorp anunciou a renovação da sua parceria com a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação. Desde 2017, o convênio oferta planos de saúde na modalidade coletivo empresarial a todos os colaboradores, para os quais são ofertados vários planos, especialmente com cobertura nas regiões das unidades da Rede Sarah situadas em: Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Macapá (AM) e Belém (PA), Salvador (BA) e Brasília (DF).

Com a renovação, mais de 4 mil pessoas poderão ser beneficiadas. Farão parte do credenciamento convênios médicos das operadoras SulAmérica, Hapvida, Unimed Belo Horizonte e Unimed Nacional, que oferecem opções de planos com e sem coparticipação com valores a partir de R$ 119,63 (a depender da faixa etária do contratante).

Para a superintendente de Implantação, Relacionamento Operadoras e Produtos na Qualicorp, Michele Pereira, a recente expansão da comercialização de planos é muito importante para continuar contribuindo com o bem-estar dos profissionais da Rede Sarah. “Nosso propósito de garantir a escolha do produto mais adequado à vida de cada um. Estamos oferecendo diversas opções de contratação, de modo a possibilizar que todos tenham acesso à saúde de qualidade”, afirma.

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação é mantida pela Associação das Pioneiras Sociais (APS), órgão instituído pela Lei nº 8.246/91 em outubro de 1991. Hoje é constituída por nove unidades, localizadas em diversas capitais brasileiras, que realizam mais de 19 milhões de procedimentos por ano.

N.F.

Revista Apólice