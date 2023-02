Qualicorp expande programa de atenção à saúde para Brasília

A Qualicorp expandiu as atividades de seu programa de atenção primária à saúde, Qualiviva, para a cidade de Brasília, no Distrito Federal. Essa será a primeira expansão desde que a iniciativa foi lançada, em 2015, para clientes da cidade de São Paulo. Na Capital Federal, o programa terá como foco o atendimento de funcionários públicos de mais de 24 órgãos com potencial de alcançar mais de 1 mil clientes, sem custo adicional no plano.

O Qualiviva é uma iniciativa de reforço da empresa no relacionamento com seus clientes que visa promover a saúde de forma integral, por meio do atendimento e acolhimento. O programa promove atividades que proporcionam uma experiência completa de saúde, com foco na orientação e promoção da importância da qualidade de vida e do bem-estar.

Segundo Liliane Pace, diretora de Inteligência Médica da Qualicorp, a ideia de levar o programa para Brasília surgiu a partir de experiências obtidas durante a parceria da empresa com entes públicos, como o Ministério da Justiça e a Infraero. “A alta adesão dos clientes a campanhas como Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul nos mostraram o quanto o programa pode beneficiar mais pessoas”, explica.

O programa chega na região com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e psicóloga com foco na saúde da família. A adesão ao programa é voluntária e está disponível para clientes a partir dos 18 anos. O atendimento é feito por meio de um canal exclusivo, que dá acesso a consultas médicas e de enfermagem, orientações e atenção contínua, além de auxílio na navegação da rede credenciada.

Entre os órgãos que já aderiram ao projeto no Distrito Federal, estão o Ministério da Justiça, Infraero, Ministério da Economia, Advocacia Geral da União (AGU), Ministério da Educação, Defensoria Pública da União, entre outros.

N.F.

Revista Apólice