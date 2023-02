Prudential do Brasil promove programa de liderança feminina

A Prudential do Brasil deu mais um passo em direção à conquista da equidade de gênero. No final do ano passado, a companhia lançou o programa de Liderança Feminina para impulsionar as carreiras das mulheres, especialmente, das que ocupam cargos de gestão na companhia.

Em parceria com a consultoria LHH Brasil, o programa tem duração de oito meses e pretende fortalecer as jornadas profissionais femininas contribuindo no desenvolvimento de talentos e habilidades, além de apoiar na conciliação do trabalho com os desafios do dia a dia. Quinze colaboradoras participam da primeira turma que conta com uma série de palestras, workshops e sessões de coaching que contribuem para uma cultura inclusiva de liderança.

De acordo com a diretora de Recursos Humanos da seguradora, Gabriela Al-Cici, os processos de seleção da companhia para cargos de liderança, atualmente, contam com 2/3 de candidatas mulheres. Para as demais posições, a representatividade feminina é de 50%. “Elas já representam 55% do quadro geral de colaboradores e ocupam posições estratégicas na alta liderança, como diretoria e vice-presidência. Até 2024, nossa meta é que metade dos cargos de gestão seja formada por mulheres”, afirmou Gabriela.

Uma delas é Patricia Freitas, a nova CEO da Prudential do Brasil. Outro exemplo é Karina Machado, coordenadora de Inteligência de Mercado, que foi promovida enquanto estava grávida de quatro meses de sua segunda filha. Para ela, esse reconhecimento elevou seu senso de pertencimento e sentimento de dono. “Infelizmente, ainda existe o pensamento de que a mulher grávida se torna menos produtiva e dedicada. Vivi uma experiência bem diferente e fui reconhecida pelo meu trabalho e entregas. Sou muito grata pela empresa ter valorizado minhas habilidades e potencialidades”, disse.

Segundo o vice-presidente de Marketing e Digital da companhia, Carlos Cortez, a promoção de Karina foi fruto de seu desempenho e reconhecimento de seu trabalho. “Queremos mudar essa ideia de que mulheres que planejam engravidar ou que retornam de uma licença maternidade estão mais vulneráveis no mercado de trabalho. Acredito que promover uma gestante a potencializa como mãe e como profissional”, afirma Cortez.

Uma outra ação de sensibilização na Prudential para alcançar a equidade de gênero é a criação de um grupo de afinidade para debater exclusivamente o tema. Ao longo de todo ano estão programados webinars sobre sororidade, liderança inclusiva, comunicação não-violenta, entre outros. Lançada também em 2022, a política de Diversidade e Inclusão da empresa conta também com ações para ampliar o número de colaboradores negros e de pessoas com deficiência.

