Programa Amigo do Seguro qualifica 39 novos alunos

A última quarta-feira, 8 de fevereiro, foi muito especial para 39 alunos da última turma do programa Amigo do Seguro, ministrada pela ENS (Escola de Negócios e Seguros) em conjunto com a Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) e vários Sincors (Sindicatos dos Corretores de Seguros).

Os estudantes, que participaram do curso Iniciação em Seguros, colaram grau e receberam certificado de conclusão do programa, promovido em parceria com a campanha “Educação, um Caminho Seguro”, da Fenacor.

A cerimônia foi realizada na sede da ENS em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo YouTube, e contou com a presença da diretora de Ensino da instituição, Maria Helena Monteiro. A Fenacor esteve representada pelas coordenadoras da ação “Educação: um Caminho Seguro”: Maria Filomena Branquinho (vice-presidente da Federação), Simone Queiroz e Patrícia Paiva. Também esteve presente a coordenadora da ENS, Valéria Graciano, responsável pela condução do programa.

Histórias de sucesso

Ao abrir a solenidade, Maria Helena Monteiro afirmou estar muito satisfeita com mais uma turma formada. “Essa cerimônia é para premiar e reconhecer os nossos queridos alunos. Todos esses 39 jovens, de todos os lugares do Brasil”.

A diretora lembrou alunos que passaram pelo programa e que depois desenvolveram carreiras bem-sucedidas, como Gil do Vigor, economista e ex-BBB. “Fazemos esse projeto com muito carinho, há mais de 10 anos. Durante esse tempo, já formamos mais de 2 mil jovens no Brasil e tivemos muitas histórias de sucesso, como é o caso do Gil do Vigor. Ele se formou no programa Amigo do Seguro e depois conseguiu deslanchar na vida profissional. Esperamos que essa seja também a história de todos vocês”.

Em seu pronunciamento, Maria Filomena também engrandeceu a conquista dos adolescentes. “As autoridades máximas aqui são vocês, formandos que estão aqui hoje, seja de forma presencial ou remota. Espero encontrá-los novamente em algum evento do mercado, seja como corretores de seguros ou galgando altos cargos nas seguradoras. Parabéns!”.

Pouco antes da entrega dos certificados, o aluno João Pedro Nascimento, escolhido como orador da turma, externou palavras de agradecimento aos docentes e demais envolvidos na iniciativa. “Essa tarde, para muitos de nós, é a conquista mais importante de nossas vidas. Somos jovens, representando outros jovens das periferias do Brasil. Jovens que precisam de oportunidades como essa, que enriquecem o conhecimento. Esse curso foi muito produtivo e todos vocês estão refletidos nos sonhos de cada um de nós. Não temos como lhes recompensar por isso. O nosso mais sincero obrigado”.

Na sequência, os alunos receberam os certificados das mãos do presidente da ENS, Lucas Vergilio, do presidente da Fenacor, Armando Vergilio, das coordenadoras da campanha “Educação, um Caminho Seguro”, e de Maria Helena Monteiro e Maria Filomena Branquinho.

N.F.

Revista Apólice