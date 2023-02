Pottencial supera marca de R$ 1 bilhão em prêmios

Pelo 6º ano consecutivo, a seguradora Pottencial manteve a liderança no Seguro Garantia, com 17,5% de market share, segundo dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados). Em volume de prêmios no produto, a empresa cresceu 17,9% em relação a 2021.

A companhia manteve também a vice-liderança no Fiança Locatícia, com salto de 16,4% para 18,1% de share e com crescimento de 27% no volume de prêmios em relação ao ano anterior.

Mas os motivos para comemorar não param por aí. Em 2022, a Pottencial também superou a marca de 1 bilhão de reais em prêmio emitido.

Para o vice-presidente da seguradora, Carlos Ferreira Quick, a manutenção das posições reflete a sinergia e engajamento da equipe, os investimentos recorrentes em pessoas e tecnologia e a confiança dos parceiros e clientes. “Desde que fizemos a primeira emissão de apólice, há quase 13 anos, a empresa vem registrando um crescimento contínuo e exponencial, possível de ser sustentado graças aos investimentos recorrentes, especialmente na área de tecnologia, a fim de tornar a experiência do cliente cada vez melhor e mais satisfatória”, destaca.

N.F.

Revista Apólice