Pottencial registra mais de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos

O ano de 2022 foi de crescimento, aprendizado e superação de metas para a Pottencial Seguradora, que manteve, pelo 6º ano consecutivo a liderança no seguro garantia, com 17,5% de market share, e a vice-liderança, pelo 5º ano, no fiança locatícia, com 18,1% de participação no mercado, segundo dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados). No garantia, o salto foi de 16%, passando de R$ 527 milhões para R$ 611 milhões emitidos. Já com o produto fiança locatícia o crescimento foi de 25%. Considerando todos os produtos, a companhia superou R$ 1 bilhão em prêmios, incremento de 30% em relação a 2021.

O CEO da companhia, João Géo Neto, reconhece que 2022 foi um ano histórico para a empresa, que está mais bem-preparada para tudo que está por vir neste e nos próximos anos. “Esse resultado me enche de orgulho pois é reflexo de muito comprometimento dos colaboradores e também da confiança de todos os nossos clientes e parceiros”. Para se ter uma ideia da força da expansão, a base de cliente ativos da empresa cresceu 78% no último ano.

Para 2023, a grande aposta da empresa está no seguro de vida, que deve ser oficialmente lançado nos próximos dias, marcando um novo e importante momento para a companhia, que passa a estar ainda mais próxima do cliente final. “Um movimento audacioso, que exige preparação, reestruturação e adequação de processos. Não tenho dúvidas de que estamos preparados para ingressar neste mercado, que cresceu muito nos últimos anos e tende a se desenvolver cada vez mais, à medida que o brasileiro compreende a importância de proteger a si próprio e seus familiares”, pontua João.

Entre os objetivos para este ano está a manutenção do ritmo de crescimento, com foco na eficiência das operações e no desenvolvimento de processos que viabilizem experiências cada vez mais satisfatórias para os clientes. “O último ano foi intenso. Ampliamos nosso portfólio de produtos, aumentamos em 50% a nossa equipe e investimos em tecnologia. Este ano o foco está mais no aprimoramento de processos e na jornada do cliente, que passa a encontrar em uma mesma seguradora a solução para todas as suas principais necessidades”. Apenas no último ano, foram mais de R$ 90 milhões investidos em tecnologia, aporte que tende a se repetir em 2023.

No que diz respeito à agenda ESG, a seguradora também deu passos importantes e, este ano, ainda no primeiro semestre, publicará o seu 1º relatório de sustentabilidade. “A Pottencial caminha para ser uma empresa cada vez mais diversa, plural e inclusiva, sempre tendo como base a transparência e a celeridade nas operações”. A fim de minimizar os impactos ambientais, várias ações estão sendo colocadas em prática e envolvem, por exemplo, a troca de copos e utensílios descartáveis por outros considerados ecologicamente corretos, ação que integra o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS).

No âmbito social, a Pottencial continuará incentivando projetos e ações que contribuam para o desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Alguns dos projetod realizadod em 2022 foram o Potters por Elas, com arrecadação de mais de 500 itens de higiene pessoal para instituições que acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade em BH, SP e no RJ; o Inverno Laranja, com entrega de luvas, meias e toucas para moradores em situação de rua em BH; o Programa Conectados com o Amanhã, com o desenvolvimento de mais de 95 alunos do ensino médio da escola E. E. Prof. José Mesquita de Carvalho; Programa Meu primeiro Site, que proporcionou a jovens PCD a possibilidade de aprender linguagem de programação para a construção de sites; e o Natal Solidário, com arrecadação de brinquedos para 84 crianças da Creche Santa Sofia em BH e 240 caixas de leite para a instituição Sítio Agar, em SP.

