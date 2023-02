Porto sediará evento que reúne líderes mundiais na venda de seguro de vida

Profissionais do mercado segurador, principalmente, os que atuam na comercialização de seguros de Vida e Previdência, terão a oportunidade de expandir ainda mais seus conhecimentos sobre técnicas de vendas junto aos maiores especialistas do mundo no segmento e membros da Million Dollar Round Table (MDRT), durante a próxima edição do MDRT Day. O evento será realizado na sede da Porto, no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, no dia 28 de fevereiro.

Entre os palestrantes já confirmados, estão nomes como Panos Leledakis e Sanjay Tolan. Sanjay é um especialista financeiro indiano que fez história ao ser o integrante mais jovem a fazer parte da MDRT, aos 19 anos. O palestrante acumula no currículo 2 títulos Court Of The Table e 15 prêmios Top Of The Table, reconhecimentos de grande destaque para os profissionais da área de serviços financeiros. O executivo vai trazer como temas do seu painel, assuntos como “Prospecção da forma correta”; “Conversação com clientes de alta renda”; “Como fechar propostas com valores maiores”, entre outros.

Já Panos Leledakis é especialista em transformação digital, estratégia de marketing na internet e novas tecnologias na área de seguros. Com 21 anos de experiência no mercado, criou softwares inovadores para análise de risco, implementando a ciência de gerenciamento de risco, inteligência artificial e pesquisa em neurociência sobre tomada de decisões. As criações e a metodologia receberam 7 prêmios globais de inovação em InsurTech de organizações importantes como a MIT University (MIT Enterprise Forum).

Além dos palestrantes internacionais, o evento contará com a presença do ex piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, integrante do time de apresentadores no dia. O ex piloto irá compartilhar as experiências de sua carreira, desafios e conquistas que fizeram com que estivesse entre os melhores pilotos de automobilismo do mundo.

“Sediarmos esse grande evento é motivo de orgulho para nós. Além de firmamos uma importante parceria com a MDRT, reforçamos o compromisso da Porto Seguro de disseminar conhecimento para os nossos parceiros corretores”, ressalta Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da seguradora.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo link, com vagas presenciais limitadas (para corretores cadastrados ou não na Porto). O evento também será transmitido online para todo o Brasil.

N.F.

Revista Apólice