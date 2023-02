Porto adquire cota máxima de patrocínio do CongreNorte

Para aproveitar todo o relacionamento oferecido pelo 2º CongreNorte (Congresso Norte de Corretores de Seguros), edição 2023, a seguradora Porto confirmou participação no principal evento da região Norte. O CongreNorte acontece nos dias 28 e 29 de junho de 2023, no Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus, sob coordenação do Sincor AM/RR (Sindicato dos Corretores de Seguros no Amazonas e Roraima), liderado pelo presidente Erico Parente, em parceria com os demais sindicatos da categoria na região: Sincor PA (Sindicato dos Corretores de Seguros no Pará), presidente Margarete Braga; Sincor TO (Sindicato dos Corretores de Seguros no Tocantins), presidente Jair Conceição, e Sincor RO-AC (Sindicato dos Corretores de Seguros em Rondônia e Acre), presidente Tiago Sarturi; além do vice-presidente regional da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) para a região Norte, Luiz André Moraes Santos.

“A seguradora tem no seu DNA o foco no canal corretor. Por toda nossa história o corretor se fez presente e participou ativamente dessa empresa 100% brasileira. Diante de todo esse histórico, nós da Porto priorizamos os eventos do Sincor, pois sabemos que é importante para um mercado unido, forte e que deixe seu legado na região”, afirma Samir Kanbour, gerente da Porto na Sucursal Amazonas (AM, AC, RO e RR). “Falando em região, o Norte é uma prioridade para nós, da Porto. No ano passado patrocinamos o maior festival da região, o Festival de Parintins e este ano estaremos presentes no maior evento de corretores de seguros, o CongreNorte”, ressalta.

Para Kanbour, o corretor tem papel essencial na sociedade, “cuidando da vida das pessoas quanto ao planejamento para futuro, expectativas atuais de proteção e apresentando novidades com uma consultoria personalizada, garantindo o melhor cenário para seu cliente”. “Por isso, participar do CongreNorte é fundamental”, enfatiza. “O congresso reúne corretores de todo o Brasil e é representado em sua maioria por corretores dos sete estados do Norte, juntos no mesmo evento. Teremos a demonstração de um Canal Corretor forte, que vai tratar temas relevantes para o nosso mercado e para a sociedade. Tenho certeza que será um evento marcante e estamos honrados em participar”, conclui.

Erico Parente, presidente do Sincor AM/RR, garante que será um ótimo investimento para profissionais e empresas, pois o evento reunirá cerca de 1.500 pessoas oferecendo conteúdo relevante e bons momentos de descontração, propiciando intensificar os relacionamentos. Ele ressalta que ainda há diversas opções de cotas a serem adquiridas pelas empresas parceiras dos corretores de seguros. “É uma oportunidade única de estar próximo de um mercado com grande potencial de negócios. Segundo os últimos dados do IBGE, Manaus superou Curitiba e, há dois anos, apresentou um PIB inferior apenas ao de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Se compararmos esses dados junto ao mercado e faturamento de seguros brasileiros, enxergamos o Norte com resultados ainda sem a proteção que merece ter”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice